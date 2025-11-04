Uma mulher de 53 anos foi encontrada morta dentro de casa, com sinais de violência, na manhã desta semana. A principal suspeita é de feminicídio, e o marido é apontado como o autor do crime.
O caso ocorreu em São Vicente, no litoral de São Paulo. A vítima, identificada como Rosemeire Lemos Adolfo, foi localizada pela filha no quarto do casal. Segundo o boletim de ocorrência, o corpo estava sobre a cama, com sangramento no ouvido e um ferimento no rosto provocado por arma branca.
A filha relatou à polícia que a mãe pretendia se separar do marido por conta de agressões frequentes e que, por isso, ele é o principal suspeito. Testemunhas afirmaram que o carro do homem foi visto estacionado na residência na noite anterior ao crime. Após o homicídio, ele fugiu e ainda não foi localizado.
O caso foi registrado como homicídio e violência doméstica no 2º Distrito Policial de São Vicente, que investiga o paradeiro do suspeito e as circunstâncias da morte.