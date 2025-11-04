Uma mulher de 53 anos foi encontrada morta dentro de casa, com sinais de violência, na manhã desta semana. A principal suspeita é de feminicídio, e o marido é apontado como o autor do crime.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu em São Vicente, no litoral de São Paulo. A vítima, identificada como Rosemeire Lemos Adolfo, foi localizada pela filha no quarto do casal. Segundo o boletim de ocorrência, o corpo estava sobre a cama, com sangramento no ouvido e um ferimento no rosto provocado por arma branca.