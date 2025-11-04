Um homem suspeito de executar os disparos que mataram uma menina de 9 anos durante um ataque a um bar foi preso nesta terça-feira (4). O crime ocorreu em setembro e também deixou outras três pessoas feridas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ação foi registrada em 7 de setembro em um bar no bairro Rosimeire, na região de Justinópolis, em Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte. A vítima, Ágata Yasmin Moreira de Paula, foi atingida no peito e não resistiu. A mãe, a tia e a avó da criança também foram baleadas e sobreviveram.