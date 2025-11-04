04 de novembro de 2025
TRAGÉDIA

Matou menina de 9 anos após ataque em bar e foi preso

Por Da Redação | Ribeirão das Neves (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Um homem suspeito de executar os disparos que mataram uma menina de 9 anos durante um ataque a um bar foi preso nesta terça-feira (4). O crime ocorreu em setembro e também deixou outras três pessoas feridas.

A ação foi registrada em 7 de setembro em um bar no bairro Rosimeire, na região de Justinópolis, em Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte. A vítima, Ágata Yasmin Moreira de Paula, foi atingida no peito e não resistiu. A mãe, a tia e a avó da criança também foram baleadas e sobreviveram.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, o suspeito foi localizado e detido no município de Nanuque, no Vale do Mucuri. Segundo o delegado Marcus Rios, da Delegacia de Ribeirão das Neves, o homem deve permanecer preso durante todo o processo.

“Esperamos e acreditamos que ele vai responder ao processo preso”, declarou o delegado à rádio Itatiaia.

Na semana passada, familiares da menina fizeram um protesto em Ribeirão das Neves para cobrar mais agilidade nas investigações.

