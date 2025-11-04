Um jovem de 28 anos foi morto a tiros após uma discussão com uma vizinha no fim da tarde de domingo (2). Testemunhas relataram que o desentendimento começou quando ele teria tentado intervir em uma situação envolvendo crianças.
O caso ocorreu no bairro Piratini, em Alvorada. De acordo com a Brigada Militar, a vítima foi identificada como Deivid Simões da Silva.
Ainda conforme a corporação, o jovem discutiu com uma mulher que, segundo testemunhas, estaria ameaçando crianças que brincavam em frente ao portão da casa dele. Durante o atrito, um homem teria se aproximado e efetuado os disparos.
A Polícia Civil investiga o crime e busca identificar o autor dos tiros. O motivo exato da discussão e a relação entre os envolvidos serão apurados no inquérito.