Um jovem de 28 anos foi morto a tiros após uma discussão com uma vizinha no fim da tarde de domingo (2). Testemunhas relataram que o desentendimento começou quando ele teria tentado intervir em uma situação envolvendo crianças.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu no bairro Piratini, em Alvorada. De acordo com a Brigada Militar, a vítima foi identificada como Deivid Simões da Silva.