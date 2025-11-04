O Taubaté confirmou a chegada do lateral-direito Mika, de 23 anos, para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. O jogador era alvo de outras equipes da divisão, mas optou pelo clube do Vale do Paraíba.

Segundo o atleta, o peso da camisa e a história da equipe na competição foram decisivos para o acerto. “O clube tem tradição, com seis títulos da Série A2, e isso fala por si. Conversei com amigos que já passaram por aqui e todos me deram excelentes referências. Fiquei muito feliz quando soube do interesse”, afirmou.