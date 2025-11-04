04 de novembro de 2025
JOAQUINZÃO

Taubaté contrata lateral campeão da Copa Paulista

Por Marcos Eduardo Carvalho | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Arquivo pessoal
O lateral-direito Mika
O lateral-direito Mika

O Taubaté confirmou a chegada do lateral-direito Mika, de 23 anos, para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. O jogador era alvo de outras equipes da divisão, mas optou pelo clube do Vale do Paraíba.

Segundo o atleta, o peso da camisa e a história da equipe na competição foram decisivos para o acerto. “O clube tem tradição, com seis títulos da Série A2, e isso fala por si. Conversei com amigos que já passaram por aqui e todos me deram excelentes referências. Fiquei muito feliz quando soube do interesse”, afirmou.

Formado nas categorias de base do XV de Piracicaba, Mika conquistou a Copa Paulista pelo clube e disputou o mata-mata da Série A2 em três temporadas. O lateral também tem passagens pela Série C, com o São Bernardo, e pela Série D, defendendo o Água Santa. Mais recentemente, atuou pelo Grêmio Prudente, semifinalista da Copa Paulista.

O novo reforço destacou a ambição para a próxima temporada.
“As expectativas são as melhores. Sei que o acesso escapou por pouco este ano, mas em 2026 vamos trabalhar para alcançar esse objetivo. Quero viver minha melhor fase aqui e é uma honra vestir a camisa do Gigante do Vale”, declarou.

Mika se apresentará ao elenco no dia 17 de novembro, quando o Taubaté inicia a pré-temporada.

