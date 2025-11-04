A Justiça considerou improcedente a ação que contestava o processo licitatório por meio a qual a Urbam (Urbanizadora Municipal) assinou contrato com a Green Energy, de São Paulo, para a locação de 400 ônibus elétricos para o transporte público de São José dos Campos.

A ação havia sido protocolada em fevereiro desse ano pelo vereador Lino Bispo (PL), que na época fazia oposição ao governo Anderson Farias (PSD). Em julho, no entanto, o parlamentar passou a integrar a base aliada ao prefeito.