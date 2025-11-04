A influenciadora digital Bárbara Jankavski Marquez, de 31 anos, conhecida nas redes sociais como a “Barbie humana”, foi encontrada morta neste domingo (2) dentro de uma casa na zona oeste de São Paulo. A Polícia Civil investiga o caso, registrado como “morte suspeita”.
De acordo com informações do boletim de ocorrência, o corpo da influenciadora apresentava ferimentos no olho e nas costas. O IML (Instituto Médico Legal) realizará exames necroscópico e toxicológico para determinar a causa da morte.
Segundo a Polícia Militar, o chamado foi feito para atender uma ocorrência de “encontro de cadáver” em um sobrado localizado na Rua Sepetiba, bairro de Perdizes. O local pertence a um defensor público de 51 anos, que relatou ter contratado os “serviços sexuais” de Bárbara.
Homem afirma que Bárbara passou mal após uso de drogas
Em depoimento, o homem contou que Bárbara chegou à residência por volta da 1h da madrugada de domingo (2) e permaneceu no local até o fim da tarde.
Ele declarou que ambos fizeram uso de substâncias ilícitas e que, em determinado momento, a influenciadora começou a tossir diversas vezes, antes de adormecer e não reagir mais.
Após perceber que a mulher não se movia, o defensor acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas os socorristas confirmaram o óbito no local.
Caso é investigado como “morte suspeita”
O registro policial classifica o caso como “morte súbita, sem causa determinante aparente”, mas a Polícia Civil apura as circunstâncias com base em laudos e no depoimento do homem.
A investigação está sob responsabilidade do 2º Distrito Policial (Bom Retiro) e deve incluir a análise de câmeras de segurança e resultados laboratoriais.
Quem era a “Barbie humana”
Bárbara Jankavski tinha milhares de seguidores nas redes sociais, onde compartilhava fotos e vídeos destacando procedimentos estéticos e transformações corporais, o que lhe rendeu o apelido de “Barbie humana”.
A morte da influenciadora gerou comoção entre fãs e amigos, que prestaram homenagens e pediram respostas sobre o que realmente aconteceu.