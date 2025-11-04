A influenciadora digital Bárbara Jankavski Marquez, de 31 anos, conhecida nas redes sociais como a “Barbie humana”, foi encontrada morta neste domingo (2) dentro de uma casa na zona oeste de São Paulo. A Polícia Civil investiga o caso, registrado como “morte suspeita”.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o corpo da influenciadora apresentava ferimentos no olho e nas costas. O IML (Instituto Médico Legal) realizará exames necroscópico e toxicológico para determinar a causa da morte.