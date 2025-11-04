O Tribunal de Justiça negou recurso da Prefeitura de São José dos Campos e manteve a decisão que condenou o município a pagar indenização de R$ 4,393 milhões à Álya Construtora (antiga Queiroz Galvão), que foi a empresa responsável pela obra do Arco da Inovação, como é chamada a ponte estaiada inaugurada na região oeste da cidade em abril de 2020.

O recurso foi analisado nessa segunda-feira (3) pela 6ª Câmara de Direito Público do TJ, que é composta por quatro desembargadores. A votação foi unânime. A decisão foi publicada nessa terça-feira (4).