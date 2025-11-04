A Viação Saens Peña confirmou o acidente entre um ônibus da sua frota e um motoboy na região sul de São José dos Campos, na tarde desta terça-feira (4).
Em nota, a empresa lamentou o ocorrido e disse que o acidente aconteceu no início da tarde desta terça-feira, na avenida George Eastman, zona sul de São José dos Campos.
Segundo testemunhas, um motoboy colidiu seu veículo na traseira do ônibus 1088, da linha 320 (Jardim das Indústrias-Centro), que estava parado no ponto para desembarque de passageiros.
Com o choque, o motoboy ficou preso entre a moto e a carenagem do ônibus, sendo liberado apenas pela ação do Corpo de Bombeiros. Ele foi levado pelo Samu para o pronto-socorro da Vila Industrial. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.
O acidente interrompeu o trânsito na avenida, mas o tráfego já foi normalizado. A Saens Peña informou que colabora com as autoridades na investigação das causas do acidente.