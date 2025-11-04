A Viação Saens Peña confirmou o acidente entre um ônibus da sua frota e um motoboy na região sul de São José dos Campos, na tarde desta terça-feira (4).

Em nota, a empresa lamentou o ocorrido e disse que o acidente aconteceu no início da tarde desta terça-feira, na avenida George Eastman, zona sul de São José dos Campos.