04 de novembro de 2025
ACIDENTE EM SÃO JOSÉ

Motoboy bateu na traseira de ônibus e ficou preso, diz empresa

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Motoboy ficou preso entre a motocicleta e a traseira do ônibus
A Viação Saens Peña confirmou o acidente entre um ônibus da sua frota e um motoboy na região sul de São José dos Campos, na tarde desta terça-feira (4).

Em nota, a empresa lamentou o ocorrido e disse que o acidente aconteceu no início da tarde desta terça-feira, na avenida George Eastman, zona sul de São José dos Campos.

Segundo testemunhas, um motoboy colidiu seu veículo na traseira do ônibus 1088, da linha 320 (Jardim das Indústrias-Centro), que estava parado no ponto para desembarque de passageiros.

Com o choque, o motoboy ficou preso entre a moto e a carenagem do ônibus, sendo liberado apenas pela ação do Corpo de Bombeiros. Ele foi levado pelo Samu para o pronto-socorro da Vila Industrial. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.

O acidente interrompeu o trânsito na avenida, mas o tráfego já foi normalizado. A Saens Peña informou que colabora com as autoridades na investigação das causas do acidente.

