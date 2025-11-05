A quinta-feira será marcada pelo predomínio de nuvens e temperaturas amenas em toda a RMVale, segundo dados do Climatempo. O tempo instável deve permanecer ao longo do dia, com possibilidade de chuva em algumas cidades.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em São José dos Campos, o dia será de sol entre muitas nuvens, com períodos de céu nublado e temperaturas entre 17°C e 21°C. A umidade relativa do ar fica em torno de 67%, e a noite deve seguir com bastante nebulosidade.