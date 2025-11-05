A quinta-feira será marcada pelo predomínio de nuvens e temperaturas amenas em toda a RMVale, segundo dados do Climatempo. O tempo instável deve permanecer ao longo do dia, com possibilidade de chuva em algumas cidades.
Em São José dos Campos, o dia será de sol entre muitas nuvens, com períodos de céu nublado e temperaturas entre 17°C e 21°C. A umidade relativa do ar fica em torno de 67%, e a noite deve seguir com bastante nebulosidade.
Em Taubaté, a previsão indica manhã chuvosa e melhora ao longo da tarde, quando o sol aparece entre nuvens. A mínima prevista é de 18°C e a máxima de 23°C, com umidade em 77%.
Guaratinguetá terá cenário semelhante: chuvas pela manhã, sol e diminuição de nuvens à tarde e noite nublada. As temperaturas variam de 18°C a 22°C.
No Litoral Norte, Caraguatatuba deve ter um dia chuvoso e com alta umidade (87%). O sol aparece entre nuvens, mas a noite será de chuva. A mínima é de 18°C e a máxima de 23°C.
Já em Campos do Jordão, a serra terá sol e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme, mas com muitas nuvens. As temperaturas variam de 14°C a 19°C, e a umidade chega a 83%.