Um vídeo gravado em Barro Preto, na Bahia, tem feito sucesso nas redes sociais ao mostrar uma cena divertida durante um treino de ginástica. Nas imagens, publicadas por Jackson Ferreira, a irmã dele tenta “adiantar” o fim do exercício contando os números completamente fora de ordem — tudo isso com um sorriso maroto de quem sabe exatamente o que está fazendo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Enquanto segura o elástico do treino, ela pula números, se atrapalha na contagem e ainda finge que está certinha, arrancando risadas de quem estava por perto. O momento, batizado pelos internautas de “contagem criativa”, logo viralizou e se espalhou pelas redes.