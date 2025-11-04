04 de novembro de 2025
HUMOR

VÍDEO: Irmã 'pula' números pra tentar terminar treino mais cedo

Por Da redação | Barro Preto (BA)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução|Jackson Ferreira
Senhora trapaceia na contagem para terminar exercício logo
Senhora trapaceia na contagem para terminar exercício logo

Um vídeo gravado em Barro Preto, na Bahia, tem feito sucesso nas redes sociais ao mostrar uma cena divertida durante um treino de ginástica. Nas imagens, publicadas por Jackson Ferreira, a irmã dele tenta “adiantar” o fim do exercício contando os números completamente fora de ordem — tudo isso com um sorriso maroto de quem sabe exatamente o que está fazendo.

Enquanto segura o elástico do treino, ela pula números, se atrapalha na contagem e ainda finge que está certinha, arrancando risadas de quem estava por perto. O momento, batizado pelos internautas de “contagem criativa”, logo viralizou e se espalhou pelas redes.

Nos comentários, internautas se identificaram com a situação e compartilharam histórias parecidas. “Essa sou eu na academia, tentando acabar o treino mais rápido”, brincou uma seguidora. Outro comentou: “Essa contagem é universal!”.

