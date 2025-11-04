Casos de febre maculosa voltaram a ser registrados no interior do estado de São Paulo e já causaram mortes, segundo a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. A doença, também conhecida como “doença do carrapato”, é causada por uma bactéria do gênero Rickettsia e transmitida pela picada do carrapato-estrela, encontrado em áreas com vegetação alta e presença de animais domésticos, como cães, gatos e cavalos.
Com alta taxa de letalidade, a febre maculosa é considerada uma infecção grave e de evolução rápida. A Secretaria de Saúde informa que menos de 1% dos carrapatos-estrela estão contaminados, mas alerta que a atenção deve ser redobrada, principalmente em locais próximos a rios, pastos e trilhas, onde o risco de contato com o parasita é maior.
Os sintomas surgem de forma repentina e incluem febre alta, dor de cabeça intensa, dores musculares e nas articulações, além de fraqueza e cansaço extremo. Entre o terceiro e o quinto dia de infecção, costumam aparecer manchas avermelhadas nos punhos e tornozelos, que se espalham pelo corpo. O diagnóstico precoce é essencial para o tratamento e pode salvar vidas.
A principal forma de prevenção é evitar o contato com carrapatos. O uso de calças compridas e botas em áreas de risco é recomendado, assim como a inspeção cuidadosa do corpo após atividades ao ar livre. Caso algum carrapato seja encontrado na pele, ele deve ser removido imediatamente, sem ser esmagado com as unhas.
Com informações da Agência Brasil.