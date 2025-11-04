Casos de febre maculosa voltaram a ser registrados no interior do estado de São Paulo e já causaram mortes, segundo a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. A doença, também conhecida como “doença do carrapato”, é causada por uma bactéria do gênero Rickettsia e transmitida pela picada do carrapato-estrela, encontrado em áreas com vegetação alta e presença de animais domésticos, como cães, gatos e cavalos.

Com alta taxa de letalidade, a febre maculosa é considerada uma infecção grave e de evolução rápida. A Secretaria de Saúde informa que menos de 1% dos carrapatos-estrela estão contaminados, mas alerta que a atenção deve ser redobrada, principalmente em locais próximos a rios, pastos e trilhas, onde o risco de contato com o parasita é maior.

Os sintomas surgem de forma repentina e incluem febre alta, dor de cabeça intensa, dores musculares e nas articulações, além de fraqueza e cansaço extremo. Entre o terceiro e o quinto dia de infecção, costumam aparecer manchas avermelhadas nos punhos e tornozelos, que se espalham pelo corpo. O diagnóstico precoce é essencial para o tratamento e pode salvar vidas.