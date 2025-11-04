O Taubaté anunciou nesta terça-feira (4) o retorno do Passaporte Alviazul, programa de fidelidade que foi considerado um sucesso em anos anteriores e volta reformulado para a temporada de 2026. Segundo o clube, a ação oferece ao torcedor vantagens exclusivas, incluindo uma camisa modelo torcedor 2026 e acesso garantido a todos os jogos do Burro da Central no estádio Joaquinzão durante o ano.
O passaporte contempla as partidas do clube tanto na Série A2 do Campeonato Paulista, que neste ano contará com segunda fase em formato de quadrangular, quanto na Copa Paulista, disputada no segundo semestre. De acordo com o presidente Vitor Rodolfo, o plano tem como objetivo fortalecer o vínculo com o torcedor e contribuir para a arrecadação do clube.
“É uma dinâmica diferente. Quem fizer a compra terá acesso ao ano de 2026 na totalidade, e não só à Série A2. É uma novidade positiva para o clube. A gente precisa que a torcida abrace esse plano, compre. Será muito importante para o torcedor que garante o ingresso e gera receita para o Taubaté”, destacou o dirigente.
Ao todo, o clube disponibilizou quatro modalidades do Passaporte Alviazul, com valores que variam conforme o setor e os benefícios:
Passaporte Mirim – R$ 100 (em até 4x): camisa branca ou azul modelo torcedor, chaveiro exclusivo e entrada no mesmo setor do responsável (válido para crianças até 12 anos).
Passaporte Geral – R$ 350 (em até 4x): camisa branca ou azul modelo torcedor, chaveiro exclusivo e entrada em todos os jogos da temporada na arquibancada geral.
Passaporte Social – R$ 450 (em até 4x): camisa branca ou azul modelo torcedor, chaveiro exclusivo e acesso à arquibancada social.
Passaporte Cadeira – R$ 850 (em até 4x): camisa branca ou azul modelo torcedor, chaveiro exclusivo e entrada nas cadeiras cativas em todas as partidas do ano.
O torcedor poderá escolher entre a camisa branca, lançada no dia 1º de novembro, ou a camisa azul, que ainda terá o layout divulgado pelo clube. A entrega das camisas e do chaveiro será feita na Loja do Burro, em Taubaté.
O programa é uma iniciativa em parceria com a Total Player, empresa que colabora com o Taubaté em diversas temporadas. As compras podem ser realizadas no cartão, em até quatro parcelas, ou à vista via Pix, através do site oficial: www.totalticket.com.br/evento/24575