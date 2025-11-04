A Prefeitura de São José dos Campos iniciou, nesta segunda-feira (3), a transferência dos primeiros 22 comerciantes do Mercado Municipal para containers especialmente instalados na parte externa e ao lado do prédio, no calçadão da Rua 7 de Setembro.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
A medida faz parte do processo de requalificação do Mercadão, que prevê a modernização e restauração completa do espaço, com o objetivo de oferecer mais conforto aos comerciantes, atrair turistas e valorizar um dos principais pontos históricos e culturais da cidade.
Durante o período das obras, os containers foram adaptados para cada lojista, garantindo a continuidade das atividades comerciais. O funcionamento temporário, especialmente de estabelecimentos do setor alimentício, como bares e pastelarias, antecipa o ambiente que será criado futuramente com a instalação de parklets nas ruas laterais do mercado.
A transferência está inserida em um acordo firmado entre a Prefeitura e a Associação dos Comerciantes do Mercado Municipal. Pelo contrato, o Poder Público será responsável pelo investimento de R$ 9,2 milhões nas obras, que devem ser realizadas em três etapas ao longo de 18 meses.
Após a conclusão da requalificação, a gestão do Mercado Municipal será concedida à Associação dos Comerciantes por um período de 15 anos, conforme contrato assinado em 2024.
As melhorias fazem parte do programa Urbaniza Centro, que visa revitalizar a região central de São José dos Campos.