A Prefeitura de São José dos Campos iniciou, nesta segunda-feira (3), a transferência dos primeiros 22 comerciantes do Mercado Municipal para containers especialmente instalados na parte externa e ao lado do prédio, no calçadão da Rua 7 de Setembro.

A medida faz parte do processo de requalificação do Mercadão, que prevê a modernização e restauração completa do espaço, com o objetivo de oferecer mais conforto aos comerciantes, atrair turistas e valorizar um dos principais pontos históricos e culturais da cidade.