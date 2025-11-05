A integração entre as forças de segurança de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais vai proporcionar reforço na vigilância da chamada tríplice divisa entre os três estados, bem na região do Vale do Paraíba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Para reforçar essa integração e planejar ações conjuntas, representantes das forças de segurança dos três estados reuniram-se na manhã desta terça-feira (4), em São José dos Campos, para compartilhar práticas e informações de inteligência e estratégias integradas de combate ao crime organizado.