Exposição de Luciano Candisani em Ilhabela convida visitantes a refletir sobre a preservação do meio ambiente e do patrimônio cultural. A mostra Canoa Caiçara é gratuita e está disponível para visitação até 4 de janeiro de 2026, na Fundaci.

Residente em Ilhabela desde a infância, o fotógrafo e biólogo Luciano Candisani viaja pelo mundo há três décadas. Sua carreira na ciência começou ainda na faculdade, acompanhando uma expedição à Antártica. Na adolescência, aprendeu a fotografar com o pai e, aos 14 anos, interessou-se pela fotografia subaquática. Desde então, ele documenta culturas e a natureza de forma artística. Sua jornada o levou a lugares como a Patagônia, Amazônia, Ilhas Malvinas, Tonga, Filipinas e outros.

“Desde o início da carreira eu fotografo biodiversidade, conservação da natureza e populações tradicionais, todos temas voltados à proteção do planeta... todo meu trabalho está ligado a esse tema central e é dessa forma que ele é reconhecido dentro da fotografia contemporânea”, diz o artista. “É o uso da estética da composição, da luz em favor da mensagem. É um trabalho documental que se apropria de elementos da arte para trazer a mensagem com bastante força.”