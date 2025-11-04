04 de novembro de 2025
SISTEMA PRISIONAL

Tremembé, o fim do 'presídio dos famosos', tema de série polêmica

Por Da redação | Tremembé
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução

Sucesso nas telas, Tremembé também prepara o seu capítulo final no mundo real. É o ponto final da unidade como "presídio dos famosos", como ficou conhecida a Penitenciária 2, que abriga presos de casos midiáticos, de grande repercussão em todo o país.

A unidade, que abrigou nomes como Alexandre Nardoni, Cristian e Daniel Cravinhos, Roger Abdelmassih, Thiago Brennand e o ex-jogador Robinho, passará a receber apenas presos do regime semiaberto.

Suzane von Richthofen e Elize Matsunaga, entre outras presas famosas, também cumpriram pena em Tremembé, mas na Penitenciária Santa Maria Eufrásia Pelletier.

A decisão prevê a transferência dos atuais detentos da P 2 de Tremembé para outras unidades, principalmente a Penitenciária 2 de Potim, localizada a 46 quilômetros de distância.

Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), a corte já foi comunicada oficialmente da mudança.  O TJ destacou que a SAP (Secretaria da Administração Penitenciária) tem autonomia para transferir detentos sem necessidade de autorização judicial.

“Tremembé” ganha série no Prime Video

O fim do “presídio dos famosos” coincide com a estreia da série Tremembé, nova produção nacional do Prime Video, inspirada na obra do jornalista Ullisses Campbell.

A trama revela os bastidores e o cotidiano dentro da penitenciária, retratando momentos de convivência e rotina de personagens que chocaram o país — entre eles, Suzane von Richthofen e Elize Matsunaga. “Tremembé talvez seja o maior protagonista da série”, comenta a atriz Letícia Rodrigues, que interpreta Sandrão, ex de Suzane e Elize.

“Contamos as histórias a partir do cotidiano — encontros no corredor, o trabalho, o convívio. É ver o que o público nunca viu”, destaca.

As atrizes Carol Garcia (Elize) e Marina Ruy Barbosa (Suzane) também afirmam que a série não foca apenas nos crimes, mas nas consequências e relações humanas dentro do presídio.

O autor Ullisses Campbell revela que o realismo foi prioridade: “Usamos o mesmo uniforme dos presos e até parte dos figurantes eram egressos da unidade. A série é muito mais real do que ficcional.”

