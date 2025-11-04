Sucesso nas telas, Tremembé também prepara o seu capítulo final no mundo real. É o ponto final da unidade como "presídio dos famosos", como ficou conhecida a Penitenciária 2, que abriga presos de casos midiáticos, de grande repercussão em todo o país.

A unidade, que abrigou nomes como Alexandre Nardoni, Cristian e Daniel Cravinhos, Roger Abdelmassih, Thiago Brennand e o ex-jogador Robinho, passará a receber apenas presos do regime semiaberto.