Sucesso nas telas, Tremembé também prepara o seu capítulo final no mundo real. É o ponto final da unidade como "presídio dos famosos", como ficou conhecida a Penitenciária 2, que abriga presos de casos midiáticos, de grande repercussão em todo o país.
A unidade, que abrigou nomes como Alexandre Nardoni, Cristian e Daniel Cravinhos, Roger Abdelmassih, Thiago Brennand e o ex-jogador Robinho, passará a receber apenas presos do regime semiaberto.
Suzane von Richthofen e Elize Matsunaga, entre outras presas famosas, também cumpriram pena em Tremembé, mas na Penitenciária Santa Maria Eufrásia Pelletier.
A decisão prevê a transferência dos atuais detentos da P 2 de Tremembé para outras unidades, principalmente a Penitenciária 2 de Potim, localizada a 46 quilômetros de distância.
Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), a corte já foi comunicada oficialmente da mudança. O TJ destacou que a SAP (Secretaria da Administração Penitenciária) tem autonomia para transferir detentos sem necessidade de autorização judicial.
“Tremembé” ganha série no Prime Video
O fim do “presídio dos famosos” coincide com a estreia da série Tremembé, nova produção nacional do Prime Video, inspirada na obra do jornalista Ullisses Campbell.
A trama revela os bastidores e o cotidiano dentro da penitenciária, retratando momentos de convivência e rotina de personagens que chocaram o país — entre eles, Suzane von Richthofen e Elize Matsunaga. “Tremembé talvez seja o maior protagonista da série”, comenta a atriz Letícia Rodrigues, que interpreta Sandrão, ex de Suzane e Elize.
“Contamos as histórias a partir do cotidiano — encontros no corredor, o trabalho, o convívio. É ver o que o público nunca viu”, destaca.
As atrizes Carol Garcia (Elize) e Marina Ruy Barbosa (Suzane) também afirmam que a série não foca apenas nos crimes, mas nas consequências e relações humanas dentro do presídio.
O autor Ullisses Campbell revela que o realismo foi prioridade: “Usamos o mesmo uniforme dos presos e até parte dos figurantes eram egressos da unidade. A série é muito mais real do que ficcional.”