Um jovem de 20 anos foi morto a tiros na tarde deste domingo (2) no bairro Jardim Felicidade, em Belo Horizonte (MG). Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi perseguida e executada logo após sair de um ponto de venda de drogas acompanhado da namorada.
De acordo com relato da testemunha, o casal caminhava pela rua quando foi seguido por um homem armado. O criminoso se aproximou e ameaçou o jovem, dizendo: “Você vai tomar, Zé!”, em seguida, atirou várias vezes.
Mesmo após a vítima cair, o suspeito continuou os disparos à queima-roupa e fugiu em uma motocicleta, possivelmente uma Honda XRE, segundo os militares.
Durante a perícia, foram encontrados duas buchas de maconha e um celular no bolso do jovem. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para os procedimentos de praxe.
A namorada da vítima, em estado de choque, foi levada à delegacia para prestar depoimento. Ela contou que o casal havia comprado a droga instantes antes do ataque.
O crime foi registrado como homicídio consumado, e o caso está sob investigação da Polícia Civil de Minas Gerais, que busca identificar o autor e a motivação da execução. A principal linha de investigação aponta para um acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas.