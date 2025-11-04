Um jovem de 20 anos foi morto a tiros na tarde deste domingo (2) no bairro Jardim Felicidade, em Belo Horizonte (MG). Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi perseguida e executada logo após sair de um ponto de venda de drogas acompanhado da namorada.

De acordo com relato da testemunha, o casal caminhava pela rua quando foi seguido por um homem armado. O criminoso se aproximou e ameaçou o jovem, dizendo: “Você vai tomar, Zé!”, em seguida, atirou várias vezes.