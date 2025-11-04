Um adolescente de 14 anos morreu após participar de uma brincadeira de “lutinha” em uma praça de Goianira, na Região Metropolitana de Goiânia (GO). O caso aconteceu na noite de domingo (2) e deixou a comunidade em choque.

De acordo com a Polícia Civil, o jovem Carlos Emanuel Milhomem Soares foi até uma quadra de futebol no Setor Residencial Triunfo II para jogar bola, mas acabou desafiado pelos colegas a participar da suposta brincadeira, que terminou em tragédia.