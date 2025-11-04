04 de novembro de 2025
BRASIL

Adolescente morre após brincadeira de ‘lutinha’ em praça pública

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução

Um adolescente de 14 anos morreu após participar de uma brincadeira de “lutinha” em uma praça de Goianira, na Região Metropolitana de Goiânia (GO). O caso aconteceu na noite de domingo (2) e deixou a comunidade em choque.

De acordo com a Polícia Civil, o jovem Carlos Emanuel Milhomem Soares foi até uma quadra de futebol no Setor Residencial Triunfo II para jogar bola, mas acabou desafiado pelos colegas a participar da suposta brincadeira, que terminou em tragédia.

Testemunhas contaram que, durante a “lutinha”, Carlos recebeu um golpe no abdômen e passou mal logo em seguida. Ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas teve a morte confirmada pouco depois de dar entrada na unidade.

Um amigo da vítima disse à TV Anhanguera que Carlos não queria participar da brincadeira, mas acabou cedendo à pressão dos colegas.

“Ele nem gostava disso. Ficaram provocando, chamando ele de medroso. Aí ele foi. Tinha muita gente chamando”, contou o adolescente.

O jovem de 16 anos que estava lutando com Carlos foi levado à delegacia e prestou depoimento. O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Além dele, três jovens de 18 e 19 anos também foram autuados e devem responder por corrupção de menor e incitação à violência.

A Polícia Civil de Goiás segue investigando o caso, com apoio do Conselho Tutelar, que acompanha as famílias envolvidas.

Moradores de Goianira se mostraram abalados com a morte do adolescente, descrito como tranquilo e estudioso. Nas redes sociais, amigos e familiares publicaram homenagens e alertas sobre os riscos de brincadeiras violentas entre jovens.

A polícia reforça o alerta para pais e responsáveis sobre a importância de supervisionar interações entre adolescentes e conversar sobre os perigos de desafios físicos e “brincadeiras de luta”, que têm se popularizado nas redes sociais.

