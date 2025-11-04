Um adolescente de 14 anos morreu após participar de uma brincadeira de “lutinha” em uma praça de Goianira, na Região Metropolitana de Goiânia (GO). O caso aconteceu na noite de domingo (2) e deixou a comunidade em choque.
De acordo com a Polícia Civil, o jovem Carlos Emanuel Milhomem Soares foi até uma quadra de futebol no Setor Residencial Triunfo II para jogar bola, mas acabou desafiado pelos colegas a participar da suposta brincadeira, que terminou em tragédia.
Testemunhas contaram que, durante a “lutinha”, Carlos recebeu um golpe no abdômen e passou mal logo em seguida. Ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas teve a morte confirmada pouco depois de dar entrada na unidade.
Um amigo da vítima disse à TV Anhanguera que Carlos não queria participar da brincadeira, mas acabou cedendo à pressão dos colegas.
“Ele nem gostava disso. Ficaram provocando, chamando ele de medroso. Aí ele foi. Tinha muita gente chamando”, contou o adolescente.
O jovem de 16 anos que estava lutando com Carlos foi levado à delegacia e prestou depoimento. O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.
Além dele, três jovens de 18 e 19 anos também foram autuados e devem responder por corrupção de menor e incitação à violência.
A Polícia Civil de Goiás segue investigando o caso, com apoio do Conselho Tutelar, que acompanha as famílias envolvidas.
Moradores de Goianira se mostraram abalados com a morte do adolescente, descrito como tranquilo e estudioso. Nas redes sociais, amigos e familiares publicaram homenagens e alertas sobre os riscos de brincadeiras violentas entre jovens.
A polícia reforça o alerta para pais e responsáveis sobre a importância de supervisionar interações entre adolescentes e conversar sobre os perigos de desafios físicos e “brincadeiras de luta”, que têm se popularizado nas redes sociais.