ACIDENTE DE TRÂNSITO

URGENTE: Motoboy vai parar embaixo de ônibus em São José; VÍDEO

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Operação de restage ao motociclista que ficou embaixo do ônibus em acidente
Operação de restage ao motociclista que ficou embaixo do ônibus em acidente

Um grave acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (4) fez com que um motociclista caísse embaixo de um ônibus, na avenida George Eastman, região sul de São José dos Campos.

A colisão envolveu um ônibus e uma motocicleta, que também foi para embaixo do coletivo. Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros estão no local para realizar a retirada da vítima.

Vídeo obtido por OVALE mostra parte da operação de resgate do motociclista. Não há informações sobre o estado de saúde dele. Outras imagens mostram o trânsito parado no trecho.

A Prefeitura de São José dos Campos informou que os agentes da Mobilidade Urbana atuaram nesta terça-feira (4) na avenida George Eastman, próximo ao cruzamento com a Rua Penedo, após um acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus. A via já está liberada para circulação.

"A Prefeitura reforça a importância da condução segura no trânsito. É fundamental que motoristas mantenham distância segura entre os veículos, respeitem os limites de velocidade e redobrem a atenção, especialmente em vias de grande fluxo, contribuindo para a segurança de todos", diz a Prefeitura, em nota.

