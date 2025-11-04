Um grave acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (4) fez com que um motociclista caísse embaixo de um ônibus, na avenida George Eastman, região sul de São José dos Campos.

A colisão envolveu um ônibus e uma motocicleta, que também foi para embaixo do coletivo. Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros estão no local para realizar a retirada da vítima.