Um grave acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (4) fez com que um motociclista caísse embaixo de um ônibus, na avenida George Eastman, região sul de São José dos Campos.
A colisão envolveu um ônibus e uma motocicleta, que também foi para embaixo do coletivo. Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros estão no local para realizar a retirada da vítima.
Vídeo obtido por OVALE mostra parte da operação de resgate do motociclista. Não há informações sobre o estado de saúde dele. Outras imagens mostram o trânsito parado no trecho.
A Prefeitura de São José dos Campos informou que os agentes da Mobilidade Urbana atuaram nesta terça-feira (4) na avenida George Eastman, próximo ao cruzamento com a Rua Penedo, após um acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus. A via já está liberada para circulação.
"A Prefeitura reforça a importância da condução segura no trânsito. É fundamental que motoristas mantenham distância segura entre os veículos, respeitem os limites de velocidade e redobrem a atenção, especialmente em vias de grande fluxo, contribuindo para a segurança de todos", diz a Prefeitura, em nota.