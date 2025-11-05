Durante patrulhamento da Polícia Militar no bairro do Broca, em Guaratinguetá, na segunda-feira (3), um homem foi preso portando uma arma.

Ele foi abordado por policiais da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) no âmbito da Operação Impacto.

