Durante patrulhamento da Polícia Militar no bairro do Broca, em Guaratinguetá, na segunda-feira (3), um homem foi preso portando uma arma.
Ele foi abordado por policiais da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) no âmbito da Operação Impacto.
Durante vistoria residencial, foi encontrada uma arma de fogo, calibre .32 , carregada com 3 cartuchos intactos.
O homem foi conduzido à CPPJ (Central de Polícia Judiciária) de Guaratinguetá, onde permaneceu preso.