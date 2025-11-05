05 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
OPERAÇÃO IMPACTO

PM prende homem e apreende arma em residência em Guaratinguetá

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Arma apreendida durante a Operação Impacto
Arma apreendida durante a Operação Impacto

Durante patrulhamento da Polícia Militar no bairro do Broca, em Guaratinguetá, na segunda-feira (3), um homem foi preso portando uma arma.

Ele foi abordado por policiais da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) no âmbito da Operação Impacto.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Durante vistoria residencial, foi encontrada uma arma de fogo, calibre .32 , carregada com 3 cartuchos intactos.

O homem foi conduzido à CPPJ (Central de Polícia Judiciária) de Guaratinguetá, onde permaneceu preso.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários