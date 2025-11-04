Um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (4) bloqueou o tráfego de veículos na região sul de São José dos Campos, nas proximidades da antiga fábrica da Kodak, na avenida George Eastman.

A Prefeitura de São José dos Campos confirmou o acidente, mas ainda não revelou detalhes. Vídeos enviados a OVALE mostram os veículos parados no local. O tráfego está parado no sentido bairro.