04 de novembro de 2025
ATENÇÃO: Acidente bloqueia tráfego de veículos na zona sul de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
Veículos parados no local
Um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (4) bloqueou o tráfego de veículos na região sul de São José dos Campos, nas proximidades da antiga fábrica da Kodak, na avenida George Eastman.

A Prefeitura de São José dos Campos confirmou o acidente, mas ainda não revelou detalhes. Vídeos enviados a OVALE mostram os veículos parados no local. O tráfego está parado no sentido bairro.

Segundo informações de populares no local, o acidente foi grave e um motoboy estaria embaixo do ônibus. Equipes de resgate foram acionadas.

* Matéria em atualização

