A morte de Jonata dos Santos, de 33 anos, ocorrida na segunda-feira (3), em Jacareí, gerou grande comoção nas redes sociais. A despedida do jovem, que será sepultado nesta quarta-feira (5), no Cemitério Municipal Jardim da Paz, mobilizou familiares, amigos e conhecidos que manifestaram pesar e homenagens nas publicações da Organização Campo das Oliveiras.

Entre as mensagens, a que mais emocionou foi a de Mariana Marques, mãe da filha de Jonata. “Meus sentimentos, Jonata. Eu, como mãe da sua filha, vou sentir muito a sua falta. Sua filha Mariah muito mais. Que você esteja com Deus! Obrigada por ter dado meu maior presente: nossa filha.”

Outros comentários expressaram solidariedade e dor pela perda. Edna Márcia Gonçalves lamentou profundamente a morte. “Judiação, meu Deus. Descanse nos braços do Pai e, onde estiver, cuide da sua filhinha. Não consegui segurar as lágrimas mesmo sem conhecê-lo.”