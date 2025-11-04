A morte de Jonata dos Santos, de 33 anos, ocorrida na segunda-feira (3), em Jacareí, gerou grande comoção nas redes sociais. A despedida do jovem, que será sepultado nesta quarta-feira (5), no Cemitério Municipal Jardim da Paz, mobilizou familiares, amigos e conhecidos que manifestaram pesar e homenagens nas publicações da Organização Campo das Oliveiras.
Entre as mensagens, a que mais emocionou foi a de Mariana Marques, mãe da filha de Jonata. “Meus sentimentos, Jonata. Eu, como mãe da sua filha, vou sentir muito a sua falta. Sua filha Mariah muito mais. Que você esteja com Deus! Obrigada por ter dado meu maior presente: nossa filha.”
Outros comentários expressaram solidariedade e dor pela perda. Edna Márcia Gonçalves lamentou profundamente a morte. “Judiação, meu Deus. Descanse nos braços do Pai e, onde estiver, cuide da sua filhinha. Não consegui segurar as lágrimas mesmo sem conhecê-lo.”
A comoção se estendeu por dezenas de mensagens de amigos, colegas e familiares. Daiane Silva conhecia Jonata como cliente. “Um menino bom. Que Deus conforte o coração da família e dos amigos. Que tristeza.”
Mensagens de fé e despedida também se multiplicaram. “Meus sentimentos, que o Espírito Santo conforte os corações de todos os familiares e amigos”, escreveu João Bernardes.
“Já faz falta, cunhado. Que tristeza para nossa família”, disse Rayssa Macanoni Fabri.
O velório de Jonata acontece na Sala Roma do Campo das Oliveiras, na avenida Siqueira Campos, no centro de Jacareí. A cerimônia de despedida ocorre das 9h às 13h, seguida do sepultamento.