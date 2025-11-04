Uma reviravolta marca o caso da suposta morte de “Japinha do CV”, apontada como uma das principais integrantes do Comando Vermelho (CV). A foto que viralizou nas redes sociais, mostrando um rosto desfigurado por tiros de fuzil, não pertence à jovem conhecida pelos apelidos “Penélope” e “Japinha”, segundo informações oficiais da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

A confirmação veio após a identificação dos corpos recolhidos na megaoperação das forças de segurança realizada nos complexos do Alemão e da Penha, que terminou com 115 suspeitos mortos. Nenhum deles corresponde à identidade da mulher.

Corpo é de homem, dizem policiais