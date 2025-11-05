As meninas do São José Basket visitam o Unimed Campinas na noite desta quarta-feira (5), a partir das 19h, no ginásio do Tênis Clube, em Campinas, pelo segundo jogo da série melhor de três nas quartas de final do Campeonato Paulista Feminino da modalidade.

Mas, se quiser seguir na competição, o time comandado pelo técnico Leandro Leal precisa vencer logo mais para forçar o terceiro jogo. Isso porque, no último sábado, as joseenses perderam por 62 a 54 no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos.