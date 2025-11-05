As meninas do São José Basket visitam o Unimed Campinas na noite desta quarta-feira (5), a partir das 19h, no ginásio do Tênis Clube, em Campinas, pelo segundo jogo da série melhor de três nas quartas de final do Campeonato Paulista Feminino da modalidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Mas, se quiser seguir na competição, o time comandado pelo técnico Leandro Leal precisa vencer logo mais para forçar o terceiro jogo. Isso porque, no último sábado, as joseenses perderam por 62 a 54 no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos.
Na prática, o São José só avançará se vencer os dois jogos restantes contra o Campinas. E, se perder logo mais, estará fora da temporada 2025 do Paulista, de forma até precoce.
Entretanto, se triunfar nesta noite, as joseenses provocarão o terceiro jogo, no sábado (8), a partir das 17h30, no mesmo local. E, como conseguiu fazer um jogo equilibrado em casa no último final de semana, o São José entra em quadra com a esperança de tentar surpreender e forçar o terceiro jogo.
Jogos do playoff
2/11 – São José 54 x 62 Campinas – Teatrão
5/11 - Campinas x São José – Tênis Clube de Campinas – 19h
8/11 – Campinas x São José – Tênis Clube de Campinas – 17h30