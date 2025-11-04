Maria e José são os nomes mais populares em São José dos Campos, Taubaté e Jacareí, as três cidades mais populosas do Vale do Paraíba, que concentram metade dos habitantes da região.

O levantamento é do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia de Estatística), a partir do Censo de 2022 e foi divulgado nesta terça-feira (4).