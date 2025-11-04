Maria e José são os nomes mais populares em São José dos Campos, Taubaté e Jacareí, as três cidades mais populosas do Vale do Paraíba, que concentram metade dos habitantes da região.
O levantamento é do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia de Estatística), a partir do Censo de 2022 e foi divulgado nesta terça-feira (4).
A plataforma ‘Nomes do Brasil’ permite consultar os nomes mais populares em todas as cidades do país. Segundo o IBGE, entre os mais de 140 mil nomes próprios contabilizados, Maria e José mantiveram a hegemonia no topo do ranking, já apontada no Censo 2010.
Veja abaixo o ranking dos 10 nomes de mulheres e homens e os sobrenomes mais comuns nas três cidades do Vale.
Maria e José.
Em São José dos Campos, foram contabilizadas 36.771 Marias no Censo 2022, que representam 5,28% da população local. Essas mulheres têm idade média de 58 anos.
A mesma idade média foi registrada em Jacareí, que tem 11.748 Marias, cuja participação na população total da cidade é de 4,89%.
Em Taubaté, as Marias somaram 17.300, representando 5,57% da população do município. A idade média dessas mulheres é de 59 anos.
O nome masculino mais comum nas três cidades é José, com 14.404 pessoas em São José (2,07% da população e 60 anos de idade média), 7.671 em Taubaté (2,47% e 59 anos) e 4.841 em Jacareí (2,01% e 59 anos).
Já em relação aos sobrenomes, há diferença entre as cidades. Em São José e Jacareí, Silva é o mais comum, com 97.196 e 35.092 pessoas, respectivamente. Na maior cidade do Vale, o sobrenome Silva corresponde a 13,94% da população total do município. Em Jacareí, representa 14,60%. Em Taubaté, o sobrenome mais popular é Santos, com 39.648 pessoas e 12,76% da população.
“A versão anterior do Nomes no Brasil, lançada em 2016 com dados do Censo 2010, foi um sucesso absoluto e inesperado de público. Agora que temos a real dimensão do grande interesse da sociedade por dados sobre nomes, quisemos não só atualizar o site com dados do censo mais recente, como acrescentar mais dimensões para se explorar”, disse Rodrigo Almeida Rego, gerente de Inovação e Desenvolvimento no IBGE e responsável pelo projeto.