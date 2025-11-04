Representantes das forças de segurança de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais se reuniram na manhã desta terça-feira (4), em São José dos Campos, para compartilhar práticas e informações de inteligência e estratégias integradas de combate ao crime organizado.

O encontro “Reunião de Tríplice Divisa” foi convocado pelo comandante da Polícia Militar no Vale do Paraíba, coronel Luiz Fernando Alves, e aconteceu no auditório do Copom do CPI-1 (Comando de Policiamento do Interior-1), em São José dos Campos.