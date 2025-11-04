Representantes das forças de segurança de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais se reuniram na manhã desta terça-feira (4), em São José dos Campos, para compartilhar práticas e informações de inteligência e estratégias integradas de combate ao crime organizado.
O encontro “Reunião de Tríplice Divisa” foi convocado pelo comandante da Polícia Militar no Vale do Paraíba, coronel Luiz Fernando Alves, e aconteceu no auditório do Copom do CPI-1 (Comando de Policiamento do Interior-1), em São José dos Campos.
Participaram do encontro oficiais de inteligência dos três estados, como os coronéis Célio Cesar dos Santos Aparecido (MG), Robson Cardeal (RJ) e Olavo Otávio Ramos (RJ).
A reunião visa combater estrategicamente a criminalidade de forma geral e a circulação e atuação criminosa interestadual. Os pilares da integração entre as polícias dos três estados são inteligência, operacionalização do efetivo e agilidade das atuações.
OVALE revelou que existe uma guerra entre criminosos de facções do Rio de Janeiro, principalmente do Comando Vermelho, e o PCC (Primeiro Comando da Capital) na região, que disputam territórios e o tráfico de drogas.
Segundo o comandante da PM do Vale, também há a entrada de facções de São Paulo em territórios cariocas e mineiros, o que exige a atuação coordenada entre as policiais estaduais. A atuação integrada dos estados é uma forma de demonstrar que as forças de segurança são mais organizadas do que o crime organizado.
Como demonstrou OVALE, a região é território de importância estratégica no cenário do crime organizado. Sua localização, entre as capitais de São Paulo e Rio de Janeiro e a divisa com Minas Gerais, transforma a região em uma rota de escoamento para atividades criminosas.
Essa vulnerabilidade é potencializada pela presença de rodovias que cortam a área, como a rodovia Presidente Dutra e o corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto. Isso facilita o tráfico de drogas e armas, convertendo o Vale em um ponto de disputa entre facções criminosas. Sendo assim, o combate estratégico ao crime na região é de interesse da segurança pública dos três estados.