O São José anunciou nesta terça-feira (4) a contratação do atacante Rodrigo Carioca, de 26 anos, para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2 de 2026. O jogador chega após conquistar a Copa Paulista de 2025 com o XV de Piracicaba, equipe pela qual teve boa atuação na temporada.
Com passagens por clubes como Vitória (BA), onde disputou a Série B do Campeonato Brasileiro, além de Paraná Clube, Ypiranga e outras equipes do futebol paulista, Rodrigo acumula experiência em diferentes competições nacionais.
Ao longo da carreira, o atacante também levantou troféus por onde passou. Defendendo a Tombense, foi campeão mineiro do interior em 2021, e mais recentemente, conquistou o Campeonato Capixaba de 2024 pelo Rio Branco (ES), reforçando seu histórico em elencos vitoriosos.
Durante a apresentação no Estádio Martins Pereira, Rodrigo destacou a motivação para vestir a camisa do novo clube. "Conheço bem a força da Série A2 e a grandeza do São José. Venho para ajudar o time a alcançar seus objetivos e espero retribuir o apoio do torcedor com boas atuações" afirmou o jogador.