OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
REFORÇO

'Conheço a grandeza do São José', diz atacante Rodrigo Carioca

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Rodrigo Carioca
Rodrigo Carioca

O São José anunciou nesta terça-feira (4) a contratação do atacante Rodrigo Carioca, de 26 anos, para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2 de 2026. O jogador chega após conquistar a Copa Paulista de 2025 com o XV de Piracicaba, equipe pela qual teve boa atuação na temporada.

Com passagens por clubes como Vitória (BA), onde disputou a Série B do Campeonato Brasileiro, além de Paraná Clube, Ypiranga e outras equipes do futebol paulista, Rodrigo acumula experiência em diferentes competições nacionais.

Ao longo da carreira, o atacante também levantou troféus por onde passou. Defendendo a Tombense, foi campeão mineiro do interior em 2021, e mais recentemente, conquistou o Campeonato Capixaba de 2024 pelo Rio Branco (ES), reforçando seu histórico em elencos vitoriosos.

Durante a apresentação no Estádio Martins Pereira, Rodrigo destacou a motivação para vestir a camisa do novo clube. "Conheço bem a força da Série A2 e a grandeza do São José. Venho para ajudar o time a alcançar seus objetivos e espero retribuir o apoio do torcedor com boas atuações" afirmou o jogador.

