O São José anunciou nesta terça-feira (4) a contratação do atacante Rodrigo Carioca, de 26 anos, para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2 de 2026. O jogador chega após conquistar a Copa Paulista de 2025 com o XV de Piracicaba, equipe pela qual teve boa atuação na temporada.

Com passagens por clubes como Vitória (BA), onde disputou a Série B do Campeonato Brasileiro, além de Paraná Clube, Ypiranga e outras equipes do futebol paulista, Rodrigo acumula experiência em diferentes competições nacionais.