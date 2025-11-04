O governo de São Paulo foi condenado a indenizar em R$ 900 mil a família de um assaltante morto durante abordagem policial em São José dos Campos. A decisão é da juíza Naira Blanco Machado, da 1ª Vara da Fazenda Pública do município, e ainda cabe recurso.

Duas filhas e o pai de Vinicius David de Souza Castro Gomes moveram a ação. Aos 20 anos, ele foi morto em uma ação policial em setembro de 2021, quando estava entre os assaltantes que invadiram e roubaram um comércio no bairro Flamboyant.