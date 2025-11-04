A Flim (Festa Literomusical de São José dos Campos) divulgou a nova programação depois de o evento ter sido adiado, em setembro, em razão do cancelamento da participação da jornalista e escritora Milly Lacombe, que provocou a desistência em massa de convidados.
A festa foi remarcada para os dias 28, 29 e 30 de novembro, no Parque Vicentina Aranha, na região central de São José, e contará com 10 mesas literárias, sendo cinco “gerais” e cinco para o lançamento de livros de autores locais. O tema da 11ª edição do evento é “Voam as Palavras no Parque das Letras”.
Segundo a Afac (Associação para o Fomento da Arte e da Cultura), administradora do Parque Vicentina Aranha e organizadora da Flim, a metáfora do parque como livro “nos inclui em suas linhas, encontrando com personagens crianças, jovens, adultos e idosos, caminhando, correndo, observando, analisando, refletindo a complexidade da nossa condição humana”.
“A cada página, a cada festa literomusical, constrói-se memórias que alimentam narrativas e estruturam afetos de valor eterno e universal”, diz a entidade.
Ao longo de três dias de programação, a Flim terá mesas literárias, lançamentos de livros de escritores locais, oficina de escrita criativa, sarau, slam, intervenções artísticas, atividades infantis, feirinhas e área gastronômica.
“O Vicentina promoverá um grande encontro literário que vai celebrar a literatura infantojuvenil, a educação e a formação de novos leitores, considerando práticas de leitura e escrita, diversidade cultural, vivências literárias e reflexões sobre os desafios da produção literária contemporânea”, disse a Afac.
Mesas Literárias.
No sábado (29), às 10h, a primeira mesa literária será “O sentido das palavras que incluem”, e contará com a presença da finalista do Prêmio Jabuti Jô Freitas, da escritora e podcaster Geovana Tominaga e mediação da pedagoga e contadora de histórias Helen Cypiano.
A segunda mesa, às 15h, será “Literatura e escola – Como se ensina a gostar de ler?”, e reunirá os professores e escritores Ricardo Estevão e Guilherme de Lima, sob a mediação do arte-educador Ricardo Silva.
Com o tema “O que nos cura é também palavras”, a terceira mesa, que acontece no sábado, às 17h, recebe os apresentadores Jonas Almeida e Kelly Maria, com mediação da jornalista e escritora Renata Veneziani.
Às 19h, a quarta mesa, com o tema “As histórias que nos constroem”, terá as presenças da autora de literatura para as infâncias Teresa Cristina Bendini, da escritora Jéssica Anitelli, da jornalista e idealizadora do canal “Ler Antes de Morrer” Isabella Lubrano, e será mediada pela jornalista Fernanda Santos.
No domingo (30), às 10h, a quinta mesa literária, com o tema “Poesia é afeto que avoa”, promoverá um encontro de gerações, com o poeta Paulo Barja, a escritora mirim Antônia Gomes Minchoni e mediação feita pela jornalista e escritora Thalita Monte Santo.
O lançamento de livros de autores locais acontecerá em cinco mesas literárias temáticas, abordando diferentes gêneros literários, apresentadas pelo escritor Sandro Cuesta.
“Poesia”, com Larissa Ferreira, Thalita Monte Santo e mediação de Mariana Bastos; “Não Ficção”, com Diego Cavaleiro Andante, Paula Carnevalli, Danusa Machado e mediação de Douglas Garrido; “Contos e Crônicas”, com Joana Ricci e Thereza Osório, com mediação de Sandra Guimarães; “Literatura Infantil”, com Sheila Faemnan, Shiva Carolina, Liza Scavone e mediação de Cristina Hernandes; e “Romance”, com Sidney Alexsandro, Guilherme de Lima, Lola Chambrett e mediação de Silla Antunes.
Shows.
Além das mesas literárias, a Festa Literomusical de São José terá um cardápio de apresentações musicais. O show de abertura, na noite de sexta-feira (28), às 19h30, será com o ator e cantor Silvero Pereira, que interpretará canções de Belchior.
“Silvero Interpreta Belchior” é um espetáculo que une intensidade cênica e musical, na voz e presença desse multiartista cearense. Reconhecido por sua versatilidade como ator, cantor e performer, ele empresta sua força interpretativa a um repertório cuidadosamente escolhido, celebrando a obra de Belchior e revivendo suas próprias raízes sertanejas.
No sábado (20), às 20h30, sobe ao palco a cantora Cecília Militão. Conhecida por sua voz marcante e por se apresentar em shows de jazz, bossa nova e MPB, é a criadora do projeto Vozes Pretas. Seu repertório inclui uma mistura de jazz tradicional, samba-jazz, soul jazz, bossa nova e música brasileira.
E no domingo (30), às 11h30, o Batuque de Responsa, projeto de São José dos Campos, encerra a FLIM com um samba contagiante e performático, com ritmistas e alegorias.
Em uma parceria com o Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos, todos os anos o público da Flim é convidado a doar um quilo de alimento não perecível em benefício das entidades assistidas pela instituição. A doação é opcional. Todas as atrações são gratuitas.
As principais mesas literárias contarão com intérpretes de Libras (Língua Brasileira de Sinais) e, com o apoio da equipe de voluntários, exemplares da programação impressos em Braile estarão disponíveis para consulta durante o evento. Nas mídias sociais (@flim.sjc), as publicações acompanham legenda #ParaTodosVerem, recurso que acessibiliza os conteúdos para pessoas com deficiência visual.
Semana Cassiano Ricardo.
Em mais uma edição, a Flim recebe a programação da 58ª Semana Cassiano Ricardo, realizada pela FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo).
Entre as atrações, estão a entrega do tradicional Troféu Cassiano Ricardo e cinco palestras, além de lançamento de livro e exibição de documentário.
As palestras programadas são: “Uma Aventura Machadiana em Moscou e os Caminhos da Literatura Brasileira”, com Andrea de Barros; “Importância e Dificuldades de se resgatar a obra e vida de escritores modernistas e o papel da imprensa neste processo”, com Ubiratan Brasil; “A mulher na Imprensa e na Literatura Nacional”, com Regina Helena Paiva Ramos; e “O Retrato do Planeta”, com Ricardo Martins e Mário Lúcio Sapucahy.
Haverá ainda a palestra “Expedição Yanomami”, com lançamento do livro “Os Últimos Filhos da Floresta”, de Ricardo Martins, e exibição de documentário.
Segundo a Afac, a Flim 2025 é um oferecimento do Ministério da Cultura e do Governo Federal, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo Do Estado de São Paulo, por meio do Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo (ProAC ICMS).
SERVIÇO
11ª Flim (Festa Literomusical de São José dos Campos)
Tema: “Voam as Palavras no Parque das Letras”
Data: 28, 29 e 30 de novembro de 2025
Local: Parque Vicentina Aranha
Endereço: Rua Eng. Prudente Meireles de Morais, 302 - Vila Adyana
São José dos Campos/SP
Mídias sociais: @flim.sjc