A Flim (Festa Literomusical de São José dos Campos) divulgou a nova programação depois de o evento ter sido adiado, em setembro, em razão do cancelamento da participação da jornalista e escritora Milly Lacombe, que provocou a desistência em massa de convidados.

A festa foi remarcada para os dias 28, 29 e 30 de novembro, no Parque Vicentina Aranha, na região central de São José, e contará com 10 mesas literárias, sendo cinco “gerais” e cinco para o lançamento de livros de autores locais. O tema da 11ª edição do evento é “Voam as Palavras no Parque das Letras”.