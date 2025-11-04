Uma ação da Deic de Taubaté na manhã de segunda-feira (3) prendeu em flagrante Julian Alexsandro de Paula Silva, 29, em um apartamento no Condomínio Tintoretto, na avenida Charles Schnneider, bairro Barranco, em Taubaté.
A equipe cumpria mandado de busca vinculado a investigação por tráfico de drogas.
Dentro do imóvel, segundo o boletim, foram apreendidos maconha (1 porção) e uma caneta de THC; uma porção de “ice”, derivado de cannabis de alta concentração; ecstasy/MD e LSD líquido; R$ 1.021 em dinheiro; dois iPhones; folha com anotações possivelmente ligadas à contabilidade do tráfico; cartões que serão periciados.
O material passou por constatação preliminar positiva para substâncias proscritas; exames periciais definitivos foram requisitados.
A autoridade policial lavrou flagrante por tráfico de drogas, além de registrar a localização/apreensão de objetos no âmbito do cumprimento de mandado de busca. Fiança não foi arbitrada e o delegado representou pela conversão do flagrante em prisão preventiva, citando garantia da ordem pública.
A investigação continua para mapear fornecedores, clientes e a eventual participação de terceiros, inclusive sobre a origem dos documentos encontrados no endereço.