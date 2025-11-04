O delegado Hugo Pereira, da Delegacia de Polícia de Caçapava, emitiu um alerta sobre um golpe que vem se tornando cada vez mais comum na cidade: o “golpe do iFood”. Segundo ele, criminosos têm utilizado o aplicativo de delivery para enganar restaurantes locais e causar prejuízos financeiros aos comerciantes.

De acordo com o delegado, os golpistas fazem pedidos de marmitas pelo aplicativo e, após o recebimento, alegam falsamente que o alimento estaria contaminado ou com algum corpo estranho, como um fio de cabelo ou pedaço de arame. Para dar credibilidade à mentira, produzem fotos falsas e enviam à plataforma, solicitando reembolso.