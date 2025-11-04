O delegado Hugo Pereira, da Delegacia de Polícia de Caçapava, emitiu um alerta sobre um golpe que vem se tornando cada vez mais comum na cidade: o “golpe do iFood”. Segundo ele, criminosos têm utilizado o aplicativo de delivery para enganar restaurantes locais e causar prejuízos financeiros aos comerciantes.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o delegado, os golpistas fazem pedidos de marmitas pelo aplicativo e, após o recebimento, alegam falsamente que o alimento estaria contaminado ou com algum corpo estranho, como um fio de cabelo ou pedaço de arame. Para dar credibilidade à mentira, produzem fotos falsas e enviam à plataforma, solicitando reembolso.
“O iFood acaba devolvendo o dinheiro e o prejuízo recai sobre o restaurante, que já preparou e entregou a refeição”, explicou o delegado.
Hugo Pereira informou que a Polícia Civil já identificou os suspeitos e recebeu denúncias sobre os responsáveis pela prática. “Estamos monitorando os estabelecimentos para evitar que esses criminosos continuem agindo. Quem faz isso é estelionatário e será responsabilizado”, afirmou.
Como medida preventiva, alguns restaurantes de Caçapava passaram a filmar o preparo e o fechamento das marmitas antes da entrega. “Já combinamos com os proprietários que, caso o golpe se repita, e consigamos comprovar a tentativa de fraude, os envolvidos serão presos em flagrante”, completou o delegado.
A Polícia Civil reforça que esse tipo de fraude configura crime de estelionato e pede que comerciantes e consumidores denunciem qualquer tentativa suspeita.