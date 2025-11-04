Um acidente entre duas motos deixou pessoas feridas em avenida de Pindamonhangaba. Os motociclistas colidiram durante ultrapassagem. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), na tarde dessa segunda-feira (3), na avenida Carlos de Castro, no bairro Mombaça.

Segundo o boletim de ocorrência, o caso foi classificado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, conforme o Código de Trânsito Brasileiro.