04 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE DE TRÂNSITO

Colisão entre duas motos deixa três feridos em avenida do Vale

Por Jesse Nascimento | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Localidade do acidente entre motociclistas em Pindamonhangaba
Localidade do acidente entre motociclistas em Pindamonhangaba

Um acidente entre duas motos deixou pessoas feridas em avenida de Pindamonhangaba. Os motociclistas colidiram durante ultrapassagem. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), na tarde dessa segunda-feira (3), na avenida Carlos de Castro, no bairro Mombaça.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o boletim de ocorrência, o caso foi classificado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, conforme o Código de Trânsito Brasileiro.

De acordo com o relato da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, o motociclista, de 23 anos, seguia pela via quando foi atingido lateralmente por outra motocicleta que tentava uma ultrapassagem pela direita.

Com o impacto, as duas motos caíram e três pessoas foram ao solo, o motociclista de 23 anos, a garupa dele, uma jovem também de 23 anos, e o condutor da outra moto, de 20 anos.

Com ferimentos pelo corpo, as vítimas foram atendidas no local por equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros, que realizaram o resgate e o transporte ao pronto-socorro municipal de Pindamonhangaba.

O boletim relata que todos os feridos permaneceram internados em observação médica até o encerramento do registro policial. As motocicletas não foram apresentadas na delegacia, pois um morador da via se prontificou a guardá-las em segurança até a conclusão do atendimento.

O caso foi acompanhado pela equipe do delegado plantonista e as partes foram orientadas sobre o prazo decadencial de seis meses para eventual representação criminal, que começa a contar a partir do conhecimento da autoria, e não da data do acidente.

O registro não menciona indícios de embriaguez nem de dolo na condução, mantendo a tipificação de acidente de trânsito culposo (sem intenção).

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários