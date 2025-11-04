Um acidente entre duas motos deixou pessoas feridas em avenida de Pindamonhangaba. Os motociclistas colidiram durante ultrapassagem. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), na tarde dessa segunda-feira (3), na avenida Carlos de Castro, no bairro Mombaça.
Segundo o boletim de ocorrência, o caso foi classificado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, conforme o Código de Trânsito Brasileiro.
De acordo com o relato da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, o motociclista, de 23 anos, seguia pela via quando foi atingido lateralmente por outra motocicleta que tentava uma ultrapassagem pela direita.
Com o impacto, as duas motos caíram e três pessoas foram ao solo, o motociclista de 23 anos, a garupa dele, uma jovem também de 23 anos, e o condutor da outra moto, de 20 anos.
Com ferimentos pelo corpo, as vítimas foram atendidas no local por equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros, que realizaram o resgate e o transporte ao pronto-socorro municipal de Pindamonhangaba.
O boletim relata que todos os feridos permaneceram internados em observação médica até o encerramento do registro policial. As motocicletas não foram apresentadas na delegacia, pois um morador da via se prontificou a guardá-las em segurança até a conclusão do atendimento.
O caso foi acompanhado pela equipe do delegado plantonista e as partes foram orientadas sobre o prazo decadencial de seis meses para eventual representação criminal, que começa a contar a partir do conhecimento da autoria, e não da data do acidente.
O registro não menciona indícios de embriaguez nem de dolo na condução, mantendo a tipificação de acidente de trânsito culposo (sem intenção).