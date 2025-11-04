Uma foto de um bebê sendo batizado em Pinhalzinho, no Oeste de Santa Catarina, viralizou nas redes sociais por um detalhe curioso: ela capturou o momento exato em que a água derramada sobre a cabeça da criança formou o desenho de um terço — objeto tradicionalmente usado pelos católicos para guiar orações.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Na imagem, as gotas aparecem alinhadas como se fossem um cordão, abaixo de uma pequena cruz. O ministro responsável pelo batismo, Luciano Henrique da Costa, contou em entrevista ao portal G1 que ficou surpreso no momento em que viu o registro da foto.
"Acredito que pode ser um sinal divino, afinal, Ele se manifesta de várias formas, nós que provavelmente não enxergamos no dia a dia", comentou o ministro.
O registro foi feito pela equipe de fotografia que acompanhava a cerimônia. Nas fotos, é possível ver o exato instante em que o ministro realiza o rito, e a água escorrendo forma o símbolo religioso.
A secretária paroquial contou que aquele domingo foi de chuva e imprevistos, chegou até a faltar luz na igreja. Mesmo assim, tudo aconteceu com muita devoção. “Foi um sinal do Espírito Santo, que abençoou essa criança de forma muito especial”, afirmou ela à página Floripa Mil Grau.
Viralizou.
O batismo ocorreu no dia 21 de setembro, segundo a Paróquia Santo Antônio, mas a imagem só foi compartilhada nas redes sociais da igreja na última semana.
Marilei Widmer, proprietária da empresa responsável pelo registro, a Foto Tropical, afirma que a imagem não passou por manipulação e que o detalhe foi percebido apenas no momento em que os clientes escolhiam as fotos. A imagem também não foi manipulada com o uso de inteligência artificial.
"Só foi percebido na hora de mostrar a foto para a cliente escolher as que ela queria. Foi quando uma das funcionárias viu e falou: 'olha que interessante, apareceu uma cruz, um rosário'. A mãe da criança também gostou e ficou bem feliz ao ver isso", disse Marilei ao G1.
A foto foi feita por uma funcionária da empresa, que fotografava com outros dois colegas. "Essa é a foto mais próxima que foi tirada no dia", comentou Marilei.
A imagem foi publicada inicialmente nas redes sociais da Paróquia Santo Antônio em 28 de outubro, que recebeu a foto da própria empresa. Em seguida, a foto passou a ser replicada em outras páginas na internet. Uma das publicações registrou mais de 609 mil curtidas e outros milhares de comentários.
* Com informações do G1 e da página Floripa Mil Grau