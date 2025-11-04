04 de novembro de 2025
'SINAL DIVINO'

VIRALIZOU: Imagem de terço se forma em água de batismo de bebê

Por Da redação | Santa Catarina
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução/Tropical Fotografias
Imagem de terço se forma na água do batismo da criança
Imagem de terço se forma na água do batismo da criança

Uma foto de um bebê sendo batizado em Pinhalzinho, no Oeste de Santa Catarina, viralizou nas redes sociais por um detalhe curioso: ela capturou o momento exato em que a água derramada sobre a cabeça da criança formou o desenho de um terço — objeto tradicionalmente usado pelos católicos para guiar orações.

Na imagem, as gotas aparecem alinhadas como se fossem um cordão, abaixo de uma pequena cruz. O ministro responsável pelo batismo, Luciano Henrique da Costa, contou em entrevista ao portal G1 que ficou surpreso no momento em que viu o registro da foto.

"Acredito que pode ser um sinal divino, afinal, Ele se manifesta de várias formas, nós que provavelmente não enxergamos no dia a dia", comentou o ministro.

O registro foi feito pela equipe de fotografia que acompanhava a cerimônia. Nas fotos, é possível ver o exato instante em que o ministro realiza o rito, e a água escorrendo forma o símbolo religioso.

A secretária paroquial contou que aquele domingo foi de chuva e imprevistos, chegou até a faltar luz na igreja. Mesmo assim, tudo aconteceu com muita devoção. “Foi um sinal do Espírito Santo, que abençoou essa criança de forma muito especial”, afirmou ela à página Floripa Mil Grau.

Viralizou.

O batismo ocorreu no dia 21 de setembro, segundo a Paróquia Santo Antônio, mas a imagem só foi compartilhada nas redes sociais da igreja na última semana.

Marilei Widmer, proprietária da empresa responsável pelo registro, a Foto Tropical, afirma que a imagem não passou por manipulação e que o detalhe foi percebido apenas no momento em que os clientes escolhiam as fotos. A imagem também não foi manipulada com o uso de inteligência artificial.

"Só foi percebido na hora de mostrar a foto para a cliente escolher as que ela queria. Foi quando uma das funcionárias viu e falou: 'olha que interessante, apareceu uma cruz, um rosário'. A mãe da criança também gostou e ficou bem feliz ao ver isso", disse Marilei ao G1.

A foto foi feita por uma funcionária da empresa, que fotografava com outros dois colegas. "Essa é a foto mais próxima que foi tirada no dia", comentou Marilei.

A imagem foi publicada inicialmente nas redes sociais da Paróquia Santo Antônio em 28 de outubro, que recebeu a foto da própria empresa. Em seguida, a foto passou a ser replicada em outras páginas na internet. Uma das publicações registrou mais de 609 mil curtidas e outros milhares de comentários.

* Com informações do G1 e da página Floripa Mil Grau

