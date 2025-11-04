Uma foto de um bebê sendo batizado em Pinhalzinho, no Oeste de Santa Catarina, viralizou nas redes sociais por um detalhe curioso: ela capturou o momento exato em que a água derramada sobre a cabeça da criança formou o desenho de um terço — objeto tradicionalmente usado pelos católicos para guiar orações.

Na imagem, as gotas aparecem alinhadas como se fossem um cordão, abaixo de uma pequena cruz. O ministro responsável pelo batismo, Luciano Henrique da Costa, contou em entrevista ao portal G1 que ficou surpreso no momento em que viu o registro da foto.