A Polícia Civil de São José dos Campos deflagrou uma operação de fiscalização em adegas da região sul da cidade após a suspeita de intoxicação causada por uma bebida alcoólica da marca Pitu. A ação, que teve como ponto de partida a morte de uma pessoa que teria consumido o produto, mobilizou equipes do 3º Distrito Policial, da Guarda Civil Municipal, da Fiscalização de Posturas e da Vigilância Sanitária.

O foco principal da operação foi a Adega União, localizada na Rua Santo Expedito, no bairro Residencial União. No local, os agentes encontraram e apreenderam 13 latas da bebida suspeita, além de outras três unidades recolhidas pela Polícia Civil, que serão encaminhadas ao Instituto de Criminalística para análise pericial. Como medida preventiva, o estabelecimento foi interditado cautelarmente e está proibido de vender o produto até a conclusão dos laudos e das investigações.