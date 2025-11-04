Um motorista de aplicativo foi sequestrado por bandidos em São José dos Campos e conseguiu se livrar dos criminosos, além de recuperar o carro.
O crime aconteceu na tarde de domingo (2), na rua México, próximo à escola municipal Waldemar Ramos, no bairro Vista Verde, região leste da cidade.
Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o motorista abre a porta traseira do carro e foge correndo, enquanto os três criminosos abandonam o veículo e fogem a pé.
Segundo a Polícia Civil, os suspeitos pediram uma corrida por aplicativo e, durante o trajeto, anunciaram o roubo, mantendo o motorista sob ameaça. A vítima conseguiu se desvencilhar dos assaltantes, permitindo a recuperação do carro logo em seguida.
Na noite de domingo, equipe da Polícia Militar patrulhava o Jardim São José 2, na região leste da cidade, quando abordou um adolescente de 17 anos em atitude suspeita.
Com ele, foram encontrados três celulares, sendo um escondido em uma lixeira. Indagado, o jovem não soube explicar a origem dos celulares.
No entanto, a verificação dos números de série (IMEI) revelou que dois aparelhos pertenciam a motoristas de aplicativo, incluindo o que havia sido sequestrado horas antes.
Na residência do adolescente, os policiais também localizaram duas carteiras de habilitação pertencentes a outras vítimas de roubo, que foram vítimas enquanto trabalhavam como motoristas de aplicativo.
O jovem foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José e permaneceu apreendido por roubo. Os policiais apreenderam os três celulares e os documentos encontrados com o adolescente.