Testes de voo do ‘carro voador’ em escala real vão acontecer até o início de 2026, segundo informou o CEO e presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto, em conferência de apresentação de resultados nesta terça-feira (4), acompanhada por OVALE.

A nova aeronave é desenvolvida pela Eve Air Mobility, empresa subsidiária da Embraer. Os veículos, que serão produzidos em Taubaté, já contam com 2,8 mil encomendas pelo mundo.