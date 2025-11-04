Testes de voo do ‘carro voador’ em escala real vão acontecer até o início de 2026, segundo informou o CEO e presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto, em conferência de apresentação de resultados nesta terça-feira (4), acompanhada por OVALE.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A nova aeronave é desenvolvida pela Eve Air Mobility, empresa subsidiária da Embraer. Os veículos, que serão produzidos em Taubaté, já contam com 2,8 mil encomendas pelo mundo.
Os testes de voo do eVTOL (sigla em inglês para aeronave de decolagem e aterrissagem vertical elétrica) estavam previstos para ocorrerem em dezembro de 2025, mas agora foram anunciados para o começo de 2026.
A linha de montagem do eVTOL ficará em Taubaté, com capacidade modular que pode chegar a 480 aeronaves por ano nas fases futuras, segundo a empresa e documentos de financiamento divulgados desde 2024.
A carteira de intenções e pedidos da Eve soma 2,8 mil aeronaves de clientes em vários países —volume que a companhia tem repetido em materiais oficiais e notas de mercado.
Taubaté oferece acesso logístico ao Vale do Paraíba, proximidade com a cadeia aeroespacial de São José dos Campos e sinergias com a Embraer para manufatura, serviços e formação de mão de obra, além de ter sido alvo de financiamentos estruturantes (BNDES e bancos privados) voltados à implantação da empresa.
A Eve vem montando o primeiro protótipo em escala real e já divulgou teasers e atualizações do cronograma de testes. Em conferências anteriores, Gomes Neto confirmou a janela de “primeiro voo em dezembro de 2025”, base para a sequência de ensaios no início de 2026.
Paralelamente, a Eve e a InvestSP têm articulado regulação, infraestrutura e formação para operar voos comerciais no Brasil a partir de 2027.