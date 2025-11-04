No primeiro relatório de resultados financeiros após o anúncio do tarifaço aos produtos brasileiros nos Estados Unidos, a Embraer informou que registrou um lucro líquido ajustado no terceiro trimestre de 2025 de R$ 289 milhões. O valor é menor do que o valor de R$ 1,2 bilhão registrado no mesmo período do ano passado.
No acumulado do ano, o lucro líquido ajustado foi de R$ 535 milhões, contra R$ 1,5 bilhão dos primeiros nove meses de 2024.
A diferença nos valores se dá, basicamente, porque no ano passado havia entrado o dinheiro da decisão judicial contra a empresa norte-americana Boeing, no acordo comercial que acabou cancelado entre as duas fabricantes de aviões.
No terceiro trimestre de 2024, a Embraer recebeu US$150 milhões do acordo de arbitragem com a Boeing, o que explica parcialmente a queda dos lucros apresentados ao mercado nesta terça-feira, além dos créditos tributários.
Já as tarifas de importação dos Estados Unidos totalizaram US$ 17 milhões no último trimestre, e US$ 27 milhões no acumulado do ano.
Na comparação da receita líquida, a empresa atingiu R$ 10,8 bilhões no terceiro trimestre deste ano, valor 16% superior aos R$ 9,3 bilhões do mesmo período do ano passado.
A receita total no ano está em R$ 27,5 bilhões, 27% maior do que os R$ 21,6 bilhões acumulados no mesmo período do ano passado.
A Embraer entregou 62 aeronaves no terceiro trimestre de 2025, sendo 20 jatos comerciais (13 E2s e 7 E1s) e 41 jatos executivos (23 leves e 18 médios) e uma aeronave de defesa (KC-390 Millennium). O resultado foi 5% acima das 59 aeronaves entregues no ano anterior.