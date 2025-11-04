No primeiro relatório de resultados financeiros após o anúncio do tarifaço aos produtos brasileiros nos Estados Unidos, a Embraer informou que registrou um lucro líquido ajustado no terceiro trimestre de 2025 de R$ 289 milhões. O valor é menor do que o valor de R$ 1,2 bilhão registrado no mesmo período do ano passado.

No acumulado do ano, o lucro líquido ajustado foi de R$ 535 milhões, contra R$ 1,5 bilhão dos primeiros nove meses de 2024.