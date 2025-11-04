O Programa City Tour da Prefeitura de São José dos Campos promove no sábado (8), um passeio pela história e patrimônios do tradicional bairro de Santana, na região norte da cidade. O evento é gratuito e oferece uma caminhada cultural guiada por pontos históricos e simbólicos, importantes para a memória da cultura, da arquitetura e dos personagens que moldaram a região.

A experiência se inicia já no ponto de concentração, o Parque da Cidade, com destaque para a alameda das Palmeiras Imperiais e a Árvore da Chuva, considerada a maior da espécie no Brasil, com cerca de 40 metros de diâmetro de copa e aproximadamente 14 metros de altura.

