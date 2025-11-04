O Programa City Tour da Prefeitura de São José dos Campos promove no sábado (8), um passeio pela história e patrimônios do tradicional bairro de Santana, na região norte da cidade. O evento é gratuito e oferece uma caminhada cultural guiada por pontos históricos e simbólicos, importantes para a memória da cultura, da arquitetura e dos personagens que moldaram a região.
A experiência se inicia já no ponto de concentração, o Parque da Cidade, com destaque para a alameda das Palmeiras Imperiais e a Árvore da Chuva, considerada a maior da espécie no Brasil, com cerca de 40 metros de diâmetro de copa e aproximadamente 14 metros de altura.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Em seguida, o grupo embarca no ônibus do programa para um passeio panorâmico pela antiga Ponte de Ferro e Madeira, construída no início do século 20 com a inspiração do engenheiro Euclides da Cunha.
Durante o percurso, os participantes também poderão conhecer:
- Capela da Santa Perna: símbolo da religiosidade local
- Escola Municipal Santana de Paraíba (Santaninha): Instituição com 105 anos
- Igreja Matriz da Paróquia de Sant’Ana: Uma das igrejas mais antigas da cidade
- Antiga Cadeia: Ponto histórico do bairro
- Cine Santana: Espaço cultural e de convivência onde o trajeto será finalizado
O City Tour é gratuito e tem vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas até o meio-dia de sexta-feira (7) através da Central 156 (site, telefone ou aplicativo) ou pelo e-mail turismo@sjc.sp.gov.br.