Projeto Música no Museu com a série “Concertos no Macc” traz a pianista Olga Lazareva e a cantora soprano Vânia Nascimento apresentando obras de Haydn e Puccini, Heitor Villa-Lobos e outros, com o objetivo de aproximar o público da música erudita e do espaço museal. A apresentação é gratuita e livre para todos os públicos e acontece na sexta-feira (7), às 18h, no MACC (Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba).
Desde o início, em 2010, o projeto realizou inúmeras edições com artistas diversos, sempre fomentando intercâmbio artístico entre músicos locais e artistas do cenário nacional. Os concertos são realizados sempre na primeira sexta-feira do mês com grupos de câmara.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
Durante todo o mês de novembro, além dos concertos, a cidade conta com várias atrações culturais em outros locais em comemoração ao mês da música. Confira: A programação cultural segue com atrações gratuitas em vários locais, em comemoração ao mês da música. Confira:
7 de novembro, sexta-feira
9h às 12h e 13h às 16h – Aula aberta de piano – Profa. Olga Lazareva
Local: Hotel Atlântico Sul
18h – Série Concertos no Macc
Música de Câmara com Olga Lazareva, piano e Vânia Nascimento, soprano
Local: Macc
15 de novembro, sábado
9h às 12h e 13h às 16h – Workshop sobre educação musical com Me. Nelson Rechdan
Local: Sala pedagógica do Macc
Dia da música
22 de novembro, sábado
9h às 12h – Encontro de Fanfarras de Caraguatatuba
Local: Praça do Caiçara
20h30 – Retreta da Banda Municipal Carlos Gomes
Coreto – Praça Dr. Cândido Motta
Dia: 28 de novembro, sexta-feira, 19h30
Coral Jovens Cantores de Caraguá
Regência Mayara Blanco
Local: Auditório Maristela de Oliveira (sede da Fundacc)