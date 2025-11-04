04 de novembro de 2025
MÊS DA MÚSICA

Museu em Caragutatuba retoma concertos gratuitos em novembro

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
A pianista Olga Lazareva e a cantora soprano Vânia Nascimento se apresentam no Macc
A pianista Olga Lazareva e a cantora soprano Vânia Nascimento se apresentam no Macc

Projeto Música no Museu com a série “Concertos no Macc” traz a pianista Olga Lazareva e a cantora soprano Vânia Nascimento apresentando obras de Haydn e Puccini, Heitor Villa-Lobos e outros, com o objetivo de aproximar o público da música erudita e do espaço museal. A apresentação é gratuita e livre para todos os públicos e acontece na sexta-feira (7), às 18h, no MACC (Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba).

Desde o início, em 2010, o projeto realizou inúmeras edições com artistas diversos, sempre fomentando intercâmbio artístico entre músicos locais e artistas do cenário nacional. Os concertos são realizados sempre na primeira sexta-feira do mês com grupos de câmara.

Durante todo o mês de novembro, além dos concertos, a cidade conta com várias atrações culturais em outros locais em comemoração ao mês da música. Confira: A programação cultural segue com atrações gratuitas em vários locais, em comemoração ao mês da música. Confira:

7 de novembro, sexta-feira

9h às 12h e 13h às 16h – Aula aberta de piano – Profa. Olga Lazareva

Local: Hotel Atlântico Sul

18h – Série Concertos no Macc

Música de Câmara com Olga Lazareva, piano e Vânia Nascimento, soprano

Local: Macc

15 de novembro, sábado

9h às 12h e 13h às 16h – Workshop sobre educação musical com Me. Nelson Rechdan

Local: Sala pedagógica do Macc

Dia da música

22 de novembro, sábado

9h às 12h – Encontro de Fanfarras de Caraguatatuba

Local: Praça do Caiçara

20h30 – Retreta da Banda Municipal Carlos Gomes

Coreto – Praça Dr. Cândido Motta

Dia: 28 de novembro, sexta-feira, 19h30

Coral Jovens Cantores de Caraguá

Regência Mayara Blanco

Local: Auditório Maristela de Oliveira (sede da Fundacc)

