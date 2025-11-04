04 de novembro de 2025
AVES SILVESTRES

120 aves são devolvidas à natureza após reabilitação em Caraguá

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
120 aves foram devolvidas à natureza após reabilitação em Caraguatatuba
120 aves foram devolvidas à natureza após reabilitação em Caraguatatuba

Após reabilitação, 120 aves, algumas na lista das espécies em perigo de extinção, foram soltas no sítio do Jacu, no bairro Tabatinga, região norte de Caraguatatuba. A soltura aconteceu na sexta-feira (31) numa área com vegetação e recursos hídricos abundantes. Grande parte das aves haviam sido resgatadas do tráfico ilegal de animais silvestres.

O Cetas (Centro de Triagem de Animais Silvestres) foi o responsável pelo cuidado das aves antes da soltura. Participaram do momento autoridades e representantes ambientais da cidade, além de crianças especiais do bairro Sertão da Quina, Maranduba, em Ubatuba, que receberam educação ambiental.

As aves participam ativamente do processo de disseminação de sementes, o que garante a manutenção das florestas locais, especialmente inseridas na região de Mata Atlântica.

A iniciativa tem apoio do município por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca de Caraguatatuba.

