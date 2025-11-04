Após reabilitação, 120 aves, algumas na lista das espécies em perigo de extinção, foram soltas no sítio do Jacu, no bairro Tabatinga, região norte de Caraguatatuba. A soltura aconteceu na sexta-feira (31) numa área com vegetação e recursos hídricos abundantes. Grande parte das aves haviam sido resgatadas do tráfico ilegal de animais silvestres.

O Cetas (Centro de Triagem de Animais Silvestres) foi o responsável pelo cuidado das aves antes da soltura. Participaram do momento autoridades e representantes ambientais da cidade, além de crianças especiais do bairro Sertão da Quina, Maranduba, em Ubatuba, que receberam educação ambiental.

