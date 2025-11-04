A Azul recebeu nessa segunda-feira (3) mais uma aeronave Embraer E195-E2, batizada de “Belezas do Brasil”. Este é o primeiro de sete jatos que serão incorporados à frota até o final de 2025, marcando o início de um novo ciclo de modernização e crescimento sustentável da companhia.
A cerimônia de entrega ocorreu na sede da Embraer, em São José dos Campos, com a presença de representantes das duas empresas. Após o evento, a aeronave seguirá para o processo de nacionalização e deve iniciar suas operações comerciais em 15 de novembro.
Com a chegada do novo jato, a Azul passa a contar com 35 aeronaves do modelo Embraer E195-E2. O E2 é o avião comercial mais moderno já fabricado no Brasil, com capacidade para até 136 passageiros, conectividade wi-fi a bordo, telas individuais em todos os assentos e motores de última geração que reduzem em até 25% as emissões de CO2. Além da eficiência ambiental, o modelo oferece níveis de ruído menores, reforçando o compromisso da Azul com uma aviação cada vez mais sustentável e confortável.
“Cada nova aeronave que chega à nossa frota simboliza a confiança que temos no futuro da Azul. Seguimos no propósito de conectar o Brasil com eficiência, conforto e segurança. Somos hoje a maior companhia aérea operando o E2 no Hemisfério Sul, o que reforça nossa vocação para inovar e nossa confiança no potencial do país”, afirmou Abhi Shah, presidente da Azul.