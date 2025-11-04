A Azul recebeu nessa segunda-feira (3) mais uma aeronave Embraer E195-E2, batizada de “Belezas do Brasil”. Este é o primeiro de sete jatos que serão incorporados à frota até o final de 2025, marcando o início de um novo ciclo de modernização e crescimento sustentável da companhia.

A cerimônia de entrega ocorreu na sede da Embraer, em São José dos Campos, com a presença de representantes das duas empresas. Após o evento, a aeronave seguirá para o processo de nacionalização e deve iniciar suas operações comerciais em 15 de novembro.