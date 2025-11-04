04 de novembro de 2025
TRÁFICO DE DROGAS

Homem com vasto histórico criminal é preso com 1,3 kg de droga

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
Foram apreendidos dois tijolos de maconha totalizando 1,385 kg
Um homem com vasto histórico criminal foi preso ao transportar dois tijolos de maconha em São José dos Campos. A prisão aconteceu na segunda-feira (3), por volta das 16h30, no bairro Jardim das Paineiras 2.

Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), em patrulhamento, o abordaram conduzindo um veículo pela avenida Sinaloa e apreenderam com ele 1,385 kg de maconha, dois aparelhos celulares e o carro.

Suspeito foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

