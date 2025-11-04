Um homem com vasto histórico criminal foi preso ao transportar dois tijolos de maconha em São José dos Campos. A prisão aconteceu na segunda-feira (3), por volta das 16h30, no bairro Jardim das Paineiras 2.

Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), em patrulhamento, o abordaram conduzindo um veículo pela avenida Sinaloa e apreenderam com ele 1,385 kg de maconha, dois aparelhos celulares e o carro.