O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) aprovou R$ 2,3 bilhões para a Volkswagen impulsionar novas tecnologias de eletrificação. O foco será nos modelos híbridos, híbridos leves e híbridos plug-in, com a meta de atender às necessidades dos consumidores e aproveitar o potencial dos biocombustíveis nacionais.
Segundo a Volks, todos os modelos de veículos terão versões híbridas a partir de 2026, incluindo os fabricados em Taubaté.
A cerimônia de assinatura do financiamento foi realizada na sexta-feira (31) na fábrica da Volks em São Bernardo do Campo (SP). O evento teve a presença do vice-presidente, Geraldo Alckmin, do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, de executivos da Volkswagen e de representantes dos trabalhadores, entre eles o presidente do Sindmetau (Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região), Claudio Batista, o Claudião.
Na opinião do presidente do sindicato, o investimento representa novos produtos e reforça o acordo coletivo de trabalho firmado entre o Sindmetau e a montadora, com potencial para gerar novos empregos na Volks e na cadeia de fornecedores.
“Esse investimento vem no sentido de hibridização, com uma nova plataforma, novos motores, mais segurança, conectividade e inteligência artificial”, disse ele.
Tecnologia.
Além do desenvolvimento do portfólio híbrido da Volks, a linha de crédito contempla projetos de engenharia baseados em tecnologias de conectividade e assistência ao condutor. Os recursos também vão apoiar as operações de exportação da montadora.
“Aqui está um exemplo da Nova Indústria Brasil: uma indústria inovadora, com produtos e engenharia brasileira indo para o mundo”, apontou Alckmin.
Para Mercadante, o desenvolvimento de novas tecnologias e o apoio às exportações têm alto potencial de gerar novos empregos.
“O apoio do BNDES à inovação está no cerne da política industrial do governo do presidente Lula. Uma indústria mais inovadora, capaz de desenvolver tecnologias aliadas à descarbonização no setor automotivo é uma indústria que olha para o futuro”, afirmou o presidente do BNDES.
A Volks aponta que o financiamento do BNDES marca uma nova era na eletrificação da montadora no Brasil. A partir de 2026, todo novo modelo desenvolvido e fabricado pela montadora no país terá versões com motor híbrido, híbrido leve ou híbrido plug-in.
“O aporte de R$ 2,3 bilhões, viabilizado pelo BNDES, acelera a transição energética e tecnológica da Volkswagen no Brasil. Estamos atuando para fortalecer a indústria nacional, que desenvolve e produz carros aqui, gerando empregos e acelerando a economia”, disse o presidente e CEO da Volkswagen do Brasil, Ciro Possobom.