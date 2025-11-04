O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) aprovou R$ 2,3 bilhões para a Volkswagen impulsionar novas tecnologias de eletrificação. O foco será nos modelos híbridos, híbridos leves e híbridos plug-in, com a meta de atender às necessidades dos consumidores e aproveitar o potencial dos biocombustíveis nacionais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a Volks, todos os modelos de veículos terão versões híbridas a partir de 2026, incluindo os fabricados em Taubaté.