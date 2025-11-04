Em São José dos Campos, a Polícia Militar apreendeu um adolescente de 17 anos que roubava celulares e CNHs (Carteira Nacional de Habilitação) de motoristas de aplicativo. A ação aconteceu na noite de domingo (2), no bairro Jardim São José.
Durante patrulhamento pela região, policiais da Força Tática do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram um homem em atitude suspeita. Em busca pessoal, foram localizados com ele dois aparelhos celulares e mais um numa lixeira próxima. Todos tinham IMEI, dados de identificação, registrados com queixa de roubo, e pertenciam a motoristas de aplicativo. Um dos aparelhos havia sido roubado no mesmo dia, no bairro Vista Verde.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Em averiguação na residência do autor, foram encontradas duas CNHs de duas pessoas distintas, também motoristas de aplicativo, que foram roubados enquanto trabalhavam.
O jovem foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu apreendido por roubo.