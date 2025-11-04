Em São José dos Campos, a Polícia Militar apreendeu um adolescente de 17 anos que roubava celulares e CNHs (Carteira Nacional de Habilitação) de motoristas de aplicativo. A ação aconteceu na noite de domingo (2), no bairro Jardim São José.

Durante patrulhamento pela região, policiais da Força Tática do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram um homem em atitude suspeita. Em busca pessoal, foram localizados com ele dois aparelhos celulares e mais um numa lixeira próxima. Todos tinham IMEI, dados de identificação, registrados com queixa de roubo, e pertenciam a motoristas de aplicativo. Um dos aparelhos havia sido roubado no mesmo dia, no bairro Vista Verde.

