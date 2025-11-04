O preço da cesta básica caiu no Vale do Paraíba pelo sétimo mês seguido após sete altas consecutivas. O valor recuou 0,13% na região em outubro, com a cesta custando R$ 2.836,46 ante R$ 2.840,23 em setembro, ficando R$ 3,77 mais barata, segundo levantamento do Nupes (Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais) da Unitau (Universidade de Taubaté).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Os aumentos no preço da cesta básica vinham ocorrendo desde setembro de 2024, com maior alta de 1,90% em fevereiro deste ano. A cesta começou a ficar mais barata em abril (-0,53%), mantendo a queda em maio (-0,59%), junho (-1,10%), julho (-0,54%), agosto (-0,36%), setembro (-0,55%) e outubro (-0,13%).
A cesta básica pesquisada pelo Nupes tem 44 produtos, sendo 32 de alimentação, sete de limpeza e cinco de higiene pessoal. O levantamento de preços é feito semanalmente em 16 supermercados de São José dos Campos, Taubaté, Caçapava e Campos do Jordão.
O balanço dos últimos 12 meses mostra alta de 3,61% no valor da cesta básica, o que representa um aumento de R$ 98,91 na comparação com o valor da cesta de outubro de 2024: R$ 1.836,46 contra R$ 2.737,55.
“Este recuo resulta de uma combinação de fatores sazonais, variações nos preços dos alimentos, a boa oferta de produtos agropecuários nesse momento e, possivelmente, a concorrência acirrada no setor de supermercados, com novas lojas como em Taubaté”, informou o Nupes.
Cidades.
A redução do valor da cesta em outubro foi maior em Taubaté (-0,74%) e Caçapava (-0,60%). Já em São José dos Campos e Campos do Jordão, os pesquisadores detectaram aumento de 0,20% e 0,58%, respectivamente.
Campos do Jordão continua sendo a cidade com maior preço da cesta básica, com o valor de R$ 2.933,89. Taubaté tem a cesta mais barata da região, com R$ 2.800,24. A diferença no preço da cesta mais cara e da mais barata é de R$ 133,65.
Entre os produtos que compõe a cesta básica, os que tiveram maior redução no preço em outubro foram: abobrinha (-16,80%), cenoura (-7,88%) e ovos (-7,49%).
Por outro lado, ficaram mais caros a batata inglesa (+13,16%), tomate (+11,40%) e óleo de soja (+4,96%).