A Polícia Civil de Ubatuba prendeu em flagrante, na tarde do último domingo (2), um empresário de 51 anos, sob acusação de importunação sexual contra uma adolescente de 15 anos. O crime, segundo o boletim de ocorrência, teria ocorrido em seu estabelecimento comercial, uma bicicletaria localizada no bairro Estufa I.

A detenção foi efetuada pela Polícia Militar após a vítima relatar o ocorrido imediatamente ao pai, que acionou o número de emergência 190.