A Polícia Civil de Ubatuba prendeu em flagrante, na tarde do último domingo (2), um empresário de 51 anos, sob acusação de importunação sexual contra uma adolescente de 15 anos. O crime, segundo o boletim de ocorrência, teria ocorrido em seu estabelecimento comercial, uma bicicletaria localizada no bairro Estufa I.
A detenção foi efetuada pela Polícia Militar após a vítima relatar o ocorrido imediatamente ao pai, que acionou o número de emergência 190.
De acordo com o depoimento da adolescente, ela teria ido ao comércio do indiciado para realizar uma troca de dinheiro por transferência via Pix, um procedimento que, segundo ela, era de costume.
A jovem narrou que, após a transação, o empresário teria abraçado de forma forçada, apalpado suas nádegas, introduzido a mão por dentro de seu short e beijado sua parte íntima por cima da roupa. A adolescente, em estado de choque e assustada, deixou o local chorando e procurou a residência dos pais.
O estabelecimento se encontrava com uma das portas fechada e a outra parcialmente aberta, dificultando a visibilidade do interior.
A vítima também informou à polícia que esta seria a terceira vez que o indiciado praticava atos inapropriados contra ela, sendo os anteriores caracterizados por apalpamento e abraços não solicitados. A adolescente foi ouvida na presença do pai e, segundo a Polícia Civil, demonstrou intensa fragilidade emocional e coerência em seu depoimento.
A Polícia Militar localizou o suspeito nas imediações e o conduziu à Delegacia de Polícia de Ubatuba. O homem ouvido em sede policial, negou os atos libidinosos, mas confirmou a presença da vítima em seu comércio na data dos fatos.
O Delegado de Plantão, após analisar os depoimentos e elementos colhidos, ratificou a prisão em flagrante por Importunação Sexual.