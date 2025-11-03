Um policial militar reformado, de 57 anos, foi detido em Pindamonhangaba após efetuar disparos de arma de fogo durante uma discussão com vizinhos no bairro Mombaça. O caso foi registrado como disparo de arma de fogo.
De acordo com o boletim de ocorrência, o desentendimento ocorreu por volta das 6h50 na rua Francisco Joaquim de Oliveira Filho. A vítima de 42 anos relatou que retornava de uma comemoração com amigos quando foi abordado pelo suspeito, que o acusou de tê-lo ofendido. O PM teria se aproximado portando uma barra de ferro ou pedaço de madeira e atingido a vítima, que caiu no chão.
Ainda segundo o relato da vítima, ao tentar dialogar, o policial reformado sacou uma pistola Glock calibre .38 e efetuou cinco disparos, enquanto o rapaz corria para dentro de casa. Nenhum dos tiros atingiu a vítima, mas ela afirmou ter se sentido ameaçada.
Duas testemunhas confirmaram a versão apresentada, afirmando ter visto o indiciado atirar para o alto. O policial reformado alegou, em depoimento, que apenas reagiu a provocações e disparou para o ar após ouvir gritos de “atira, atira”.
A arma utilizada foi apreendida com 11 munições intactas, além de um morteiro acionado. O PM foi levado ao plantão policial, onde passou por exame residuográfico.
A autoridade de plantão decretou a prisão em flagrante do suspeito e arbitrou fiança de R$ 1.518, posteriormente paga pelo indiciado. Como a vítima optou por não representar pelos crimes de ameaça e vias de fato, o caso foi enquadrado exclusivamente como disparo de arma de fogo.
O inquérito será encaminhado à Delegacia de Polícia de Pindamonhangaba para continuidade das investigações.