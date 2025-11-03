03 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
DISPAROS

PM aposentado é preso após disparos em confusão no Vale

Por Leandro Vaz | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
PM acabou preso após disparos
PM acabou preso após disparos

Um policial militar reformado,  de 57 anos, foi detido em Pindamonhangaba após efetuar disparos de arma de fogo durante uma discussão com vizinhos no bairro Mombaça. O caso foi registrado como disparo de arma de fogo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, o desentendimento ocorreu por volta das 6h50 na rua Francisco Joaquim de Oliveira Filho. A vítima de 42 anos relatou que retornava de uma comemoração com amigos quando foi abordado pelo suspeito, que o acusou de tê-lo ofendido. O PM teria se aproximado portando uma barra de ferro ou pedaço de madeira e atingido a vítima, que caiu no chão.

Ainda segundo o relato da vítima, ao tentar dialogar, o policial reformado sacou uma pistola Glock calibre .38 e efetuou cinco disparos, enquanto o rapaz corria para dentro de casa. Nenhum dos tiros atingiu a vítima, mas ela afirmou ter se sentido ameaçada.

Duas testemunhas confirmaram a versão apresentada, afirmando ter visto o indiciado atirar para o alto. O policial reformado alegou, em depoimento, que apenas reagiu a provocações e disparou para o ar após ouvir gritos de “atira, atira”.

A arma utilizada foi apreendida com 11 munições intactas, além de um morteiro acionado. O PM foi levado ao plantão policial, onde passou por exame residuográfico.

A autoridade de plantão decretou a prisão em flagrante do suspeito e arbitrou fiança de R$ 1.518, posteriormente paga pelo indiciado. Como a vítima optou por não representar pelos crimes de ameaça e vias de fato, o caso foi enquadrado exclusivamente como disparo de arma de fogo.

O inquérito será encaminhado à Delegacia de Polícia de Pindamonhangaba para continuidade das investigações.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários