Um policial militar reformado, de 57 anos, foi detido em Pindamonhangaba após efetuar disparos de arma de fogo durante uma discussão com vizinhos no bairro Mombaça. O caso foi registrado como disparo de arma de fogo.

De acordo com o boletim de ocorrência, o desentendimento ocorreu por volta das 6h50 na rua Francisco Joaquim de Oliveira Filho. A vítima de 42 anos relatou que retornava de uma comemoração com amigos quando foi abordado pelo suspeito, que o acusou de tê-lo ofendido. O PM teria se aproximado portando uma barra de ferro ou pedaço de madeira e atingido a vítima, que caiu no chão.