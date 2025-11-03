Um homem de 37 anos morreu no fim de semana após um acidente de moto na rua Costa Cabral, no bairro Village Tremembé, em Tremembé. O caso foi registrado como morte acidental pela Delegacia Seccional de Taubaté.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, identificada como João Paulo Santana, conduzia uma motocicleta Honda CG 150 Titan, quando perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra o muro de uma residência. O impacto foi tão forte que ele morreu no local.
A Polícia Militar foi acionada via Copom e encontrou o homem caído ao lado da motocicleta. O Samu compareceu ao local, mas apenas confirmou o óbito. Em seguida, os agentes acionaram a perícia e o carro de remoção de cadáver.
A esposa da vítima esteve no local e foi levada à delegacia para registrar o falecimento do marido. Segundo o registro, a moto foi recolhida por falta de licenciamento.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Taubaté, e as causas exatas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil de Tremembé.