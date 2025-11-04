Um bebê de dois anos morreu após sofrer agressões, e a mãe e o padrasto foram presos suspeitos do crime. Segundo a Polícia Civil, o homem teria espancado a criança, enquanto a mulher tinha conhecimento da violência e não interveio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso foi descoberto depois que o casal levou o menino ao Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, no dia 26 de outubro. A criança chegou com múltiplas lesões, não resistiu e morreu. O laudo médico indicou politraumatismo e hematomas causados por objeto contundente, descartando a versão dos suspeitos de que o garoto teria caído da cama.