COVARDIA

Bebê morre após sofrer agressões e pais são presos

Por Da Redação | Campina Grande do Sul
| Tempo de leitura: 1 min
Bebê morre após sofrer agressões e pais são presos
Bebê morre após sofrer agressões e pais são presos

Um bebê de dois anos morreu após sofrer agressões, e a mãe e o padrasto foram presos suspeitos do crime. Segundo a Polícia Civil, o homem teria espancado a criança, enquanto a mulher tinha conhecimento da violência e não interveio.

O caso foi descoberto depois que o casal levou o menino ao Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, no dia 26 de outubro. A criança chegou com múltiplas lesões, não resistiu e morreu. O laudo médico indicou politraumatismo e hematomas causados por objeto contundente, descartando a versão dos suspeitos de que o garoto teria caído da cama.

A direção da creche que o menino frequentava informou à polícia que ele apresentava manchas roxas com frequência, sobretudo após a mãe retomar o relacionamento com o padrasto. Com base nas evidências, a Justiça determinou a prisão preventiva do casal, cumprida no sábado (1º). Eles deverão responder por maus-tratos com resultado morte.

